„Chtěli jsme tři body, ale vzhledem k prvnímu poločasu je remíza 1:1 asi spravedlivá. Závěr sezony se nám nepovedl, to si musíme přiznat,“ prohlásil.

Nejlepší střelec Hanáků se sedmi góly nešetřil ani sebekritikou.

„Sedm gólů jsem po podzimu ještě neměl, takže bych možná mohl být spokojený, ale taky jich mohlo být určitě víc. Šest jich bylo hned ze začátku a pak mi to přestalo padat,“ řekl šestadvacetiletý fotbalista, který promluvil i o případné možnosti zimního odchodu z klubu.

Jakube, proč byl první poločas ze strany Sigmy takový, jaký byl, tedy špatný?

Těžko říct. Do toho zápasu jsme se nějakým způsobem dostávali. Měli jsme tam nějaké střely. Pablo to tam krásně trefil, letělo to do šibenice, ale jejich gólman to prvním z dobrých zákroků vytáhl. Pak jsme dostali gól a do konce prvního poločasu byla lepší.

Mohlo to být třeba tím, že vám chyběli dva stabilní důležití hráči, tak proto hra zpočátku nefungovala?

Možná taky trochu. Ale na druhou stranu kluci, kteří dostali šanci, se jí podle mě chopili dobře. Stejně jako dřív, když se dostali na hřiště, tak hráli výborně. Takže ten hlavní důvod to asi nebyl. Nevím. Možná jsme to nějak podcenili…

Co se dělo o přestávce, že se to ve druhé půli tak změnilo? Zvýšil trenér hlas?

Zvýšil, to je hodně slabé slovo. Byla trošku bouřka. Efekt to na nás mělo. Dali jsme gól, měli jsme i nějaké další šance. Byli jsme blízko tomu, abychom utkání rozhodli. Pablo trefil břevno, mně to pak prošlo asi deset centimetrů od nohy. Taky Le Giang tam měl skvělé zákroky. V začátku sezony se to k nám odráželo líp. Ale taky jsme tomu šli hrou naproti. Teď jsme si jednoduše za některé fáze nezasloužili.

Tady se řve "někdo ven" prakticky pořád

Na konci se křičelo Látal ven, to asi nebylo příjemné ani pro vás, že?

Samozřejmě není. Ale řvalo se tady i Jílek ven, nebo Kalvoda ven. To se řve vlastně pořád. Musíme na jaře zlepšit hru a daleko víc bodovat, protože tady máme náročné publikum.

Nakonec máte 25 bodů, jste desátí, jak tedy podzim hodnotíte?

Chtěli jsme víc. Ale musíme být realisté. Je to prostě tak, jak to je. Kdyby se nás někdo zeptal po desátém kole, tak bychom byli určitě hodně zklamaní.

U týmu je od léta nový trenér. Je to čekání, až si všechny změny sednou?

Bojujeme s tím. Zimní přestávka je pro nás příležitost dát se do kupy. Pojedeme na dlouho do Turecka a musíme se nachystat pořádně na jaro, protože to bude nepříjemné. V přípravě zamakáme i na herní stránce a věřím, že to bude lepší.

Cítíte, že jste pořád tak trochu někde mezi tím starým a novým?

Většina týmu je tady spolu přece jenom už dlouho, takže bychom na sebe měli být zvyklí. Těžko říct. Závěr sezony se ale prostě nepovedl. To si musíme přiznat.

Co hře nejvíc chybí podle vás?

Hodně jsme trpěli tím, že odešel Lukáš Kalvach. S tím se pořád srovnáváme. To byl pro naši hru rozdílový hráč. Ze začátku sezony nám fungovalo, že jsme si pomohli delším míčem. Soupeři se pak ale na nás nachystali a s tím jsme si nebyli schopní poradit. Vytvářeli jsme si málo šancí. Z toho pramenilo i to, že jsme většinou dali maximálně jeden gól. Z toho se pak těžko boduje.

Útočníci to mají těžké

Útočníkům se moc nedařilo. Branky nepřicházely…

Je to tak. Ale musím se jich taky zastat. Sám jsem tam hrál v Karviné a pocítil jsem, jak těžké to mají, když dostanou dlouhý balon, jsou u nich dva stopeři a ještě defenzivní záložník. Vůbec se třeba nedivím tomu, že třeba Kuba Yunis se prosazoval těžko. Teď nastoupil Mojmír Chytil, který se toho chytil dobře, věřím, že kdyby pokračoval, tak by snad přišly i góly.

Se sedmi góly z osobního pohledu jste spokojený?

Tolik jsem ještě po podzimu neměl, takže asi celkem spokojený být můžu. Určitě jich ale taky mohlo být daleko víc. Šest bylo hned ze začátku a pak mi to taky přestalo padat. Jak jsem říkal, musíme na tom v zimě zamakat.

Budete u toho i vy? V létě se řešil odchod vlastně do poslední chvíle. Dá se to čekat znovu?

Vůbec nevím. Soustředil jsem se teď opravdu na konec sezony. Co bude, to teprve uvidíme.

A přivítal byste nějakou zahraniční štaci?

Každý by se asi rád někam posunul. Ale nechci to tlačit na sílu, že bych si chtěl něco vydupat za každou cenu. Co bude, se uvidí na konci roku, nebo až na začátku ledna.