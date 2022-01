Hráli se dva rozdílné poločasy. V prvním jsme předvedli kompaktnější, agresivnější a aktivnější výkon. Ve druhém jsme neproměnili penaltu, vytvořili si dvě nebo tři šance, ale také Brno potom už bylo více nebezpečné. Ztratili jsme kvalitu a s příchodem kreativnějších hráčů i kompaktnost v obranné fázi. Začali jsme být nepoctiví, čehož soupeř využil, byl odvážný a utkání zdramatizoval, i když mělo být rozhodnuto daleko dříve.

Potom, co Kryštof Daněk nedal penaltu, jste volal na Antonína Růska, měl ji kopat on?

Je určený, Pablo taky, byli jsme trošku překvapeni. Někdy to necháte na hráčích, ale budu se na to v kabině ještě ptát, protože pro Tondu jako útočníka je každý gól důležitý a pokud je určený, tak v takovém zápase za stavu 2:0 není důvod, aby neměl odvahu na to si míč vzít a proměnit.

Jak moc budete na hráče naštvaný za inkasovaný gól v závěru?

Bylo to vyústění druhého poločasu, nebyla to otázka jenom toho gólu. Přistupovali jsme k tomu hodně bohorovně. Už několikrát předtím jsme ztráceli míče zbytečně. Řekl bych, že Venca Jemelka tam měl ztracené tři jednoduché míče, zbytečně jsme riskovali. My chceme na kluky vytvořit tlak, aby to byli schopni dohrávat i za rozhodnutého stavu. Ještě nešlo o ligové body, ale každá herní situace vám pomáhá v sebevědomí a není potřeba, abychom tímto způsobem vraceli soupeře do hry. Jsem naštvaný za způsob řešení těchto situací.

Nakonec jste mohli o vítězství ještě přijít.

Mohli, každá standardka je nebezpečná, byla dobře kopnutá a soupeř neměl co ztratit, šel tam naplno a ten míč tam mohl klidně propadnout.

Nakousl jste ztráty Václava Jemelky, jak jeho výkon hodnotíte?

Dávám to nyní do souvislosti se soustředěním, kde měly jeho výkony vzestupnou tendenci a korunoval to v posledním zápase s Tirolem, kdy byl neomylný a už se nám vracel ten starý Džem, kterého jsme znali. V prvním poločase s Brnem měl obrovské problémy s útočníkem Fouskem a prohrával jednoduše balony. Ve druhé půli se k tomu přidala riskantní rozehrávka. To jsou věci, na kterých potřebujeme zapracovat. V utkání měl také dobrou pasáž třiceti minut, ale výkon šel dolů.

Pavel Zifčák opět odehrál část zápasu na pravém obránci, je to varianta i pro ostrý zápas?

Byla možnost uvolnit Radka Látala, to jsme udělali. Klasickým pravým obráncem v béčku je Filip Slavíček, takže s ním budeme pracovat, ale teď jsme tam chtěli dát někoho z kádru, kdo je schopný beka alternovat. Víme, že to může zahrát Tomáš Zahradníček, ten ale vypadl pro zranění a proto jsme ukázali na Pavla. Určitým způsobem nároky a potřeby pravého obránce splňuje - je rychlý, soubojový hráč, fyzicky vybavený a je na tom velice dobře kondičně. Zkoušeli jsme ho tam na Maltě i teď jsme mu ještě nějakou část chtěli dát. Možnost to určitě je.

Jak celkově hodnotíte generálku oproti zápasům na Maltě?

Kdybych to měl vzít na základě soustředění, tak cítím z mužstva daleko větší týmovost, odvahu, mentalitu. Kemp splnil svůj účel a je podpořený třemi vítězstvími. Proti Brnu jsme byli schopni praktikovat hru, jakou chceme, pouze v první půli. Ale na obranu týmu tam potom bylo hodně střídání, čímž se to vždy rozbije. Je to ale určité varování, že takhle bychom se prezentovat neměli.

Chyběl vám Lukáš Greššák, je zraněný?

Měl být připravený k zápasu, ale v noci měl zdravotní problémy. V sobotu ráno měl na antigenu potvrzený pozitivní nález. Uvidíme, jak se to potvrdí a zřejmě nám bude chybět.

A co další marodi, jaký je jejich stav?

Michal Vepřek také prošel covidovou nástrahou, ale už je připravený k tréninku. Roman Hubník měl svalové problémy, je po rekonvalescenci a v sobotu ráno odehrál část zápasu za béčko. Už jsme chtěli, aby měl nějakou zátěž a v pondělí už bude trénovat normálně s týmem. U Martina Hály jsou přetrvávající problémy. Hlavně z důvodu toho, že jsme většinu tréninků absolvovali na umělé trávě a oblast paty a achilovky je citlivější. Musíme být opatrní, abychom jej měli k dispozici v co nejbližší době.

Jak jsou na tom dlouhodobí rekonvalescenti Jakub Yunis a David Vaněček?

Kuba Yunis už je hodně blízko tomu, aby mohl absolvovat plnou tréninkovou a částečně zápasovou zátěž. U Davida čekáme na kontrolní vyšetření tam ten průběh nebyl tak jednoduchý.

Ještě jsou mezi zraněnými Tomáš Zahradníček a Matúš Macík.

Zahry si přivezl z kempu z Malty úponový problém v oblasti kolenového kloubu. Měla by to být otázka dní, kdy bude v pohodě. Macík měl problém se zápěstím, dokončil týden s ortézou. Od pondělka už by měl jít do lehčího tréninku a během čtrnácti dnů do plného.

Jáchym Šíp má nyní nějakou atletickou přípravu?

U Jáchyma jsme viděli už během podzimu, že měl problémy v kondičních nárocích, hlavně v opakované intenzivní činnosti, takže jsme mu společně se specialistou nastavili určitý program, abychom mu v tomto kondičním parametru pomohli. Má dva týdny za sebou a pravděpodobně nebude v průběhu dalších tří týdnů úplně stoprocentně připravený do zápasové praxe. Pevně věřím, že mu to pomůže, aby byl dál přínosný.

Jak moc se bude blížit sestava proti Brnu té ligové proti Jablonci?

Sestava se bude blížit na osmdesát, devadesát procent. Bavíme se o dvou postech a nějaké změně v rozestavení a herním stylu.

Nemáte strach, že přijdete o Kryštofa Daňka?

Není to úplně otázka na mě, jestli máme strach. Pokud něco bude a bude to pro klub výhodné, tak jsem těžko schopný s tím něco udělat. Ale pro jeho vývoj je v tuhle chvíli ideální, aby prokopl jednoznačně sestavu tady, byl opěrný bod v Olomouci, hra na něm byla postavená a on byl rozdílový hráč. Potom je přesun do lepšího týmu logičtější.