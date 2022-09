Z naší strany dobrý vstup do utkání, dali jsme první gól, což se nám povedlo. Co jsme naopak nechtěli, abychom vzápětí hned gól dostali, protože naše zbraň je defenziva a tentokrát bylo vždy vedení pár minutové a hned jsme dostali branku. Naštěstí nás zachránil Havlis a bylo to tříbodové.

Vrátil jste se do Olomouce, jaké to bylo?

Užil jsem si to, vždycky tady hraji moc rád. Pamatuji si, že už minule jsem tady měl šanci, neproměnil jsem. Tentokrát pokora, nechtěl jsem ten gól ani slavit a naštvat fanoušky, i když tady ani už oblíbený nejsem. Ale to už se nedá nic dělat.

Góly ale mohly být tři.

Myslím, že jsem si to dal fakt dobře a brankář Trefil asi ani neskočil. Chtěl jsem to trefit placírou na zadní tyč, nešlo to tolik, ale nedá se nic dělat. Mohly být tři, ale stačí dva.

Jak jste viděl situaci před penaltou.

Zatáhl mě za dres, chtěl jsem si ho trochu pokrýt, takže jsem tam měl ruku, do toho jsem chtěl vystřelit a dostal jsem brutální kopačku a dozvěděl jsem se, že penalta byla za zatáhnutí. Jak to rozhodčí vyhodnotil, tak asi penalta.

Nepřemýšlel jste, že byste jako faulovaný někomu míč přenechal?

Ne, věřil jsem si.

Máte na kontě tři góly, vaším maximem je šest. Je zaděláno na nejlepší ročník?

Doufám, že ano, ale nechci předbíhat. Pro nás je důležité, abychom sbírali body, protože máme nabitý program. Každý hráč v kabině by vám potvrdil, že autobusem se nám pojede lépe, než kdybychom body ztratili.

Nezatrnulo vám při souboji Hejdy s Chytilem a chtěl byste jako útočník v kůži Chytila také penaltu?

Viděl jsem to asi z osmdesáti metrů. Těžko říct, takových soubojů je opravdu strašně moc. Kdybyste chtěli pískat za tohle všechno, tak je penalta každých deset minut.

Řekl jste si o střídání. Jak jste se cítil kondičně po Barceloně?

Neřekl jsem si dříve o střídání, měl jsem zdravotní problém, řešili jsme to s trenérem už o poločase, ale chtěl jsem hrát, takže jsem šel dál a pak už do toho kouč sáhl.

