„Vlastně to pak ani nebylo dilema, jestli ho pustit, nebo ne,“ přiznal Minář, byť si je vědom, že pro mužstvo je odchod zkušeného křídelníka oslabením. Další pouštění žilou kádru trenéra Látala už ovšem takřka vylučuje.

I když přestupní termín končí až 8. února a v podobné situaci jako Falta je například stěžejní záložník David Houska.

„Tam by už ale muselo jít o nabídku v takové výši, jako by byl pod delší smlouvou,“ tvrdí Minář, který by před uzávěrkou přestupů ještě rád případně přivedl hráče na kraj hřiště, kde cítí rezervy.

Jaké jste měli dilema s tím, jestli Šimona Faltu pustit do Plzně?

Do minulého týdne jsme vůbec neuvažovali, že by někdo mohl odejít. Věděli jsme, že zimní pauza je krátká a nepředpokládali jsme, že by se povedlo někoho přivést. Natož vyzkoušet. O Šimona nakonec projevily zájem dva kluby (vedle Plzně i Slavia – pozn. red.). Jeden chtěl počkat až do léta, ale Plzeň do toho vstoupila tak razantně, že nebylo co řešit. Chtěla jej už v zimě a splnila podmínky Sigmy. Takže pak už ani dilema nebylo. Musím zopakovat, že Plzni se sluší poděkovat za korektní a vstřícné jednání. Byla to akce tří dnů.

Jak velký zásah je to do mužstva?

Zásah to je. Každý je nahraditelný. Někdo více, nebo někdo méně. Ale Šimon byl hráč základní sestavy. I když se párkrát stalo, že v ní nebyl, ale na to má každý nárok. Je to zkrátka odzkoušený ligový hráč. V tom ohledu s jeho odchodem rozhodně hendikep máme. Budeme se ještě snažit přivést někoho na kraj na hostování. Na druhou stranu tady máme třeba mladého Šípa. Třeba je to klíč k tomu, že by mohl začít pomalu naskakovat. Chceme ale mít kádr početnější.

Houska? Víme, že nechce prodloužit

V podobné situaci jako byl Falta je momentálně i David Houska. Může se do 8. února stát, že někdo přijde podobně jako Plzeň a ještě o něj přijdete?

Nevím, jaká by to musela být nabídka, abychom do toho teď v zimě šli. Muselo by jít o nabídku v takové výši, jako by byl pod delší smlouvou. Třeba na rok a půl. Nic takového nepředpokládám, ani nejsou žádné signály. O situaci kolem těchto kluků, jako jsou Šimon a David, víme delší dobu. Já nenechávám prodlužování na poslední chvíli. Bavíme se s nimi více než rok a víme o tom, že nechtějí smlouvu prodloužit. Ale chtěl bych říct, že to není o tom, že bychom jim nedokázali vytvořit dobré podmínky, nebo ještě nebyli schopní vylepšit ty stávající. Ani pro ně to není o financích. Chtějí změnu. Jsou v klubu od žáků a chtějí poznat nové prostředí.

Podařilo se vám přivést slovenského brankáře Macíka. Důvodem je, že končí v létě smlouva Reichlovi, nebo zájem o Mandouse?

Je to jen kvůli Reichlově smlouvě. Kdyby šlo i odchod Mandouse, museli bychom přivést dalšího gólmana. V případě Mandouse dala Sigma jasně najevo, že v zimě s nikým jedna nebude a také s nikým nejednáme. Můžeme se bavit třeba v létě. U Michala je to stejné jako u Falty s Houskou. Jako gólman má samozřejmě nevýhodu, že může chytat jen jeden. Za posledních pět let toho v roli jedničky. Nejdřív tu byl Buchta, pak měl sérii zápasů. Nepovedlo se mu utkání, příležitost dostal Mandous a už ho tam nepustil. V 29 letech mu rozumím, že by chtěl také zkusit změnu. Přemýšlel nad tím dlouho a nakonec se rozhodl, že půjde do rizika a zkusí si najít jiné angažmá. Na to jsme museli reagovat.

Teď máte v kádru čtyři brankáře, vedle Mandouse, Reichla a Macíka ještě mladého reprezentanta trefila. Odejde někdo z nich?

Uvidíme. U Macíka ještě čekáme na registraci. Michal Reichl si něco hledá. Může se ale stát, že tady budou všichni čtyři, takže vlastně budeme mít jednoho gólmana navíc.

Představili jste nového generálního partnera. Pomůže vám to, že si budete moct dovolit někoho koupit?

Spolupráce je na začátku. Je tam nějaký budget, ale není to situace, kdybychom měli pocit, že okamžitě můžeme přivést hráče za hodně peněz.

Vyřazení zkušených? Čekal bych lepší přístup

Na podzim ze sestavy vypadlo několik zkušených hráčů, například Martin Sladký, Vít Beneš, Michal Vepřek. Musel jste to nějak řešit? Nebo všichni byli profíci?

Profíci, neprofíci. Znervózní každý, když je zvyklý hrát. Ať už kvůli konkurenci, zranění, nebo prostě jen proto, že to trenér vidí jinak. Upřímně neřekl bych, že máme takové profesionály jako v zahraničí. Je pravda, že s některými jsme mluvili, protože nezvládali tu situaci snadno. Na druhou stranu je to dobře. Když je hráč spokojený, přestože nehraje, tak je něco špatně. Přiznávám ale, že bych čekal lepší přístup.

Je pro Sigmu luxus mít obránce jako je Vít Beneš jen na lavičce?

Od jara měl svalové problémy, pak se hrálo středa-sobota. Opakovalo se mu to asi třikrát. Pak se do toho dostával déle než mladší hráči. Jsou to složité věci. Víťa odvedl kus práce. Fotbal ale někdy není spravedlivý. Potřebujeme mít na sezonu bez debat čtyři stopery. Pak je otázka, jaké složení máte. Když budou tři zkušení, tak jeden bude nespokojený.

Jak jste spokojený s podzimní částí?

Se čtvrtým místem musíme být spokojeni, ale na druhou stranu po jednom kole můžeme být devátí. Tabulka je našlapaná. Měli jsme dobrá utkání i strašně průměrná. S bodovým ziskem úplně spokojení nejsme. Měli jsme mít minimálně tak o tři body víc, když budu strašně skromný. Propíralo se to v novinách, ta remízová série. Z toho tam samozřejmě zklamání je. Na druhou stranu neznám mužstvo, které by bylo úplně spokojené. Je rozdíl mezi remízou 1:1 na Baníku a nebo 1:1 doma s Budějovicemi, které hrály o deseti.

Rozehráno to ale máte stále výtečně, souhlasíte? Budou pro vás do jara cílem poháry?

Rozehrané je to výborně. Ale jak jsem říkal. Po jednom dvou zápasech můžeme být v jiném postavení a pak to bude velká šichta. Mužstvo na podzim potvrdilo kvalitu. Těch ztrát bylo neskutečně moc a místy to bylo opravdu na zamyšlení. Kdybychom to dvakrát uhráli, byli bychom jinde. Příprava ale byla krátká, nebo žádná. Máme těžký začátek. Chtěl bych, abychom se pohybovali kolem 4. a 5. místa. Bylo by špatné říct něco jiného.