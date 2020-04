A jsou to důležité otazníky. Ligová fotbalová asociace se má sejít v pondělí a alespoň na některé se pokusí najít odpovědi. Bez nich, se bude ligový restart jen těžko myslitelný.

Moravské prvoligové kluby (absentovalo jen Slovácko), se potkaly v Ostravě.

„Ano, schůzka moravských klubů proběhla, ale rozhodně nemá mandát něco rozhodovat. Ani neproběhl žádný společný závěr,“ řekl Ladislav Minář, sportovní ředitel olomoucké Sigmy.

Názory klubů na opětovné rozběhnutí a dohrání přerušeného ročníku se vcelku pochopitelné různí.

„Sigma má zájem sezonu dohrát, pokud to vláda a celková situace v zemi umožní,“ ujistil Minář.

Zároveň však připustil, že ligový peloton není v této otázce zcela jednotný. Už dříve například navrhovala Slavia ústy sportovního ředitele Jana Nezmara zkrátit sezonu o nadstavbu. Především prý proto, aby měli pohároví zástupci po konci sezony dostatek času na přípravu na předkola a důstojnou reprezentaci Česka v Evropě.

„Chápu, že některé kluby kvůli postavení v tabulce, nebo kvůli nejrůznějším ekonomickým důvodům zastávají jiné názory. Za ně ale mluvit nebudu,“ prohlásil jasně Minář.

UEFA stále preferuje, aby se národní ligy pokud možno dohrály v plném rozsahu. Už ovšem připustila i možnosti, že v nejnutnějším případě může být sezona zkrácena, nebo že se nedohraje liga vůbec. Tak jako například v Nizozemsku, kde vláda rozhodla, že konání sportovních akcí nepovolí dřív než 1. září.

UEFA v takovém případě doporučuje ponechat v platnosti pořadí podle odehraných utkání. O vstupu do svých soutěží si stále ale vyhrazuje právo rozhodnout sama.

„Nedovedu si moc představit situaci, kdy vláda řekne, že je možné začít hrát a kluby odhlasují, že hrát nebudeme, i když k nedohrání soutěže nebude žádný legitimní důvod. UEFA prodloužila lhůtu na dokončení sezony na konec července. Pokud by sezona byla předčasně ukončena, i když by nemusela, je otázka, jak by pak na to UEFA reagovala,“ přemýšlel Minář.

Nejasnosti okolo smluv a hostování

Na druhou stranu ale zdůrazňuje i fakt, že před rozběhnutím ligy je stále ještě třeba vyřešit mnoho nejasností. Řadě hráčů končí smlouvy k 30. červnu, totéž platí i o hostováních. Jak to bude po tomto datu?

UEFA již avizovala, že do smluvních vztahů centrálně zasahovat nemůže, takže se kluby s hráči budou muset na prodloužení kontraktů do konce sezony dohodnout samy. Posunout se bude muset i přestupní termín, aby se nestalo, že v jednom kole nastoupí hráč za jeden tým a za pár dní už za druhý. Jak to bude s pracovními vízy pro cizince například?

A asi nejdůležitější otázka. Jak bude zajištěno bezpečí hráčů po zdravotní stránce a co se stane, když bude mít někdo z nich pozitivní test na koronavirus?

„V jiných zemích, třeba v Německu, nám ukazují cesty. Jeden hráč do karantény a zbytek okamžitě otestovat. Je ovšem třeba znát jasná pravidla. Zkrátka když řekneme A – chceme hrát, tak musíme říct i B a C – co se bude dít v případě těchto nebo jiných komplikací. Na to chceme od LFA znát odpovědi,“ uzavřel Minář.