Ve čtvrtek však jeho ofenzivnější bratr Adam patřil do základní jedenáctky. „Miloš nám volal, abychom se modlili, ať se nezraní Plavšič, že jinak půjde na levého beka. Nezranil, ale pak volal Adam, že zdravotní problémy mají jiní a on na hřiště asi jde,“ přiblížil otec talentů Miloš Pudil.

Okamžitě se začal řešit přesun rodiny ze Supíkovic do Prahy. Hlavní město je od vesničky vzdálené 255 kilometrů a cesta zabere tři a půl hodiny.

Kometa Jurásek zářil v derby. Prostějovu za něj přišla kačka navíc

Miloš Pudil o čtvrtečním zápase



„Já ani brácha jsme nečekali, že nastoupíme. Bylo to pro mě šokující, byla i nervozita, protože nastoupit v takovém utkání v šestnácti letech je neskutečné, ale jsem rád. Byla tady skvělá atmosféra i fanoušci. Během prvního poločasu jsem se díval, jak se brácha posouvá, trenéři mi radili a myslím, že jsme to zvládli dobře. Škoda, že moje šance neskončila v brance, trošku mě to zaskočilo. Gólman roztáhl nohy, chtěl jsem to dát kolem něho, ale netrefil jsem, mrzí mě to. Po utkání byla neskutečná děkovačka, užil jsem si ji a doufám, že jich bude ještě hodně.“ Zdroj O2TV

„Nakonec jsme nejeli, dokonce nám nabízeli nějaký odvoz, jenže kluci měli být původně nachystaní pouze na lavičce a že Adam bude hrát, nám volal až kolem třetí odpoledne, takže nebyl moc čas. Já jsem ale pořád přemýšlel, že sednu do auta… Ale konzultoval jsem to se syny a nakonec jsme se shodli, že nebudu bláznit, že to snad není jejich poslední zápas za áčko. I když ten první je důležitý a mrzí mě to,“ popisoval Miloš Pudil.

Přitom sportovně založená a početná rodina jezdí do Prahy podporovat oba talenty pravidelně. „Byli jsme teď i na derby devatenáctek, kolikrát vstáváme v pět ráno, abychom tam přijeli, ale tenhle pohárový zápas nevyšel,“ dodal otec.

Ten se tak musel spokojit se sledováním duelu v televizi, u které se sešla celá rodina. „Byla s námi i sestra kluků s přítelem, v kontaktu jsme byli i s další dcerou či prarodiči,“ přiblížil Pudil.

Ještě než začal zápas, musel se uklidnit. „Byl jsem nervózní, takže jsem si dal jednu slivovičku. Adam sice říkal, že není nervózní, ale pak se ozval podruhé a to už byl. Na něj i na nás to dolehlo a už to s námi zacloumalo,“ uznal táta, který své kluky ještě v přípravce Supíkovic trénoval.

Kanonýr Deníku: Nejlepší soupeř? Kralice! Vždy jim dám gól, říká Klemsa

A u obrazovky devadesát minut rodina pořádně prožívala. Obzvláště, když ve druhé půli pelášil Miloš sám na gólmana. „Vyskočili jsme, jako kdyby do nás pustili elektriku 220 voltů. Skákali jsme… Měl smůlu, že jako levák hrál napravo, kde nenastupuje a měl to přes nohu. Navíc to byla úplně jiná rychlost zápasu. Je to škoda, kdyby dal gól, bylo by to úplně fantastické,“ hodnotil Pudil.

Jinak ale své syny chválil, což u něj není zvykem. „Moc je nechválím, byl jsem na ně tvrdý, ale tentokrát jsem jim říkal, že jsem na ně hrdý a zvládli to dobře. Jsem šťastný,“ rozplýval se spokojený táta.

I tak je ale všem jasné, že šlo teprve o první krůček a nyní je to opět jen na šestnáctiletých borcích. Rodiče ale věří, že je nebudou muset držet při zemi.

„Teď měli štěstí, nikdo nemohl vědět, že se ostatní zraní nebo onemocní. Zatím to mají v hlavě srovnané. Jasně jsem jim řekl, že jak se jednou dozvím, že něco udělali a oni ví, že to dodržím, tak jsou okamžitě zpátky doma. Vždy řeknou, nejsme blbí, tak jim věříme. Byla by škoda, kdyby si to nějakou chybou pokazili, když už došli tak daleko, ale nikdo není neomylný,“ uzavřel Miloš Pudil starší.

Jindřich Trpišovský o výkonu bratrů Pudilových: „Jejich nasazení vyplynulo z personálního stavu. Vypadl nám ráno Schranz a chtěli jsme zachovat křídelní typ hráče. Říkali jsme si, že bude lepší když Adam půjde od začátku zápasu a připraví se s hráči, než když do toho bude naskakovat. Navíc jsme utkání chtěli dohrávat se zkušenějšími hráči. Na jejich věk to zvládli relativně dobře. Když jsme o poločase střídali, tak jsme byli zvědaví, jestli si toho někdo všimne. Dokonce jsme uvažovali, že to ani nenahlásíme, oni si převlečou dres a budeme mít o střídání navíc (úsměv). Jinak je ale poznávací znamení, že Adam je pravák a Miloš levák.“ Zdroj: O2TV

Kanonýr Deníku: Cristiano Ronaldo mi mentálně pomáhá, říká talent Mokrovics