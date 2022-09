„Nevím, jestli je dobrá tendence rychle inklinovat k červené. Pokud je to zjevná situace a je ohroženo zdraví soupeře, tak ano, ale jinak to ubližuje fotbalu. Přijde mi, že se teď červených rozdává v lize strašně moc,“ podělil se o názor olomoucký kouč Václav Jílek.

Soupeřům Sigmy sudí dvakrát po sobě ukázal nejprve žlutou kartu a až po zásahu videa ji změnil na červenou.

„V Pardubicích jsem neviděl záznam a z prvního trenérského pohledu bych neřekl, že to bude červená. Stejně tak jsem neviděl nejdřív faul Talovierova a také bych na první pohled neřekl, že to bude červená, ale pak i Luboš Kozel (trenér Liberce) uznal, že byla,“ hodnotil poslední dva duely, kdy Liberec i Pardubice dohrávali proti Sigmě v deseti.

„Ze své pozice jsem nečekal červenou, ale co vím, k čemu došel rozhodčí po konzultaci s videem tak to nebyl jenom klasický hák za nohu, ale přišlápl mu achilovku. Takhle nám to bylo odůvodněné,“ přidal svůj pohled Antonín Růsek na červenou Bernarda Rosy z Pardubic.

Právě tento moment hodně nahrál Hanákům k přerušení pětizápasové série bez vítězství, protože početní výhodu dvakrát zužitkovali.

„Určitě to udalo ráz utkání, ale i do té doby jsme byli aktivní a měli jsme více gólových příležitostí. Ale bylo docela vedro a oslabeným Pardubicím ubývaly síly,“ pokračoval Růsek.

„Mohli jsme díky tomu hrát více opatrně a hru kontrolovat. Mělo to velký vliv na výkon soupeř i na průběh utkání. V momentě, kdy se dostanete do vedení, tak to pro těch deset hráčů není jednoduché,“ uzavřel Jílek.

