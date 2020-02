Byla pro vás vítězná branka nejlepším zážitkem kariéry?

Bylo to tak, první ligový gól a zrovna proti Spartě. Navíc doma, když přišlo hodně lidí. To je asi nejvíc, co může být.

Těšil jste se na velký zápas?

Rozhodně, včera mi jeden známý říkal, že fotbal je strašně jednoduchý. Že stačí trefit bránu a netrefit brankáře a je z toho gól. Takže jsem se tím řídil a povedlo se (smích).

Prý vám gól proti Spartě předpověděl i fyzioterapeut.

Kamil (Skopal, pozn. red.) mi to vážně předpověděl. Ale celý týden za mnou chodili lidi i spoluhráči, že sestřelím Spartu. Já jsem tomu nepřikládal váhu, ale gól jsem dát chtěl (usmívá se). Hlavně jsem chtěl ale vyhrát, takže i kdyby dal gól někdo jiný, bylo by to jedno.

Jak se vám povedlo dopravit míč do sítě?

Odrazilo se to ke mně a já jsem do toho jen tak píchnul. Chtěl jsem to dávat na bránu, bylo to chtěné, ale taky se štěstím.

Hlavně v závěru se Sparta mocně hnala za vyrovnáním. Bylo fyzicky náročné těsný náskok udržet?

Hráli jsme spíš zezadu a tlačili nás hodně. Snažili jsme se to udržet až do konce a nakonec se to povedlo, nějak jsme to dokopali. Já už jsem taky střídal, opravdu jsem toho měl dost.

Po výhře v Teplicích máte další tři body. Čekali jste něco takového?

Jsme šťastní za šest bodů. To je super. Takový start jsme si ani nevysnili. Vždycky se ale v tabulce chceme dívat nahoru, nikdo nechce hrát o padáka.

Jak se vám hrálo oproti minulému utkání na postu útočníka?

Je mi jedno, jestli na hrotu, nebo pod hrotem. Vždycky se snažím podat stoprocentní výkon.

Jak náročný pro vás byl boj s urostlými stopery Sparty?

Oni jsou silní, ale musím se jim silou nějak vyrovnat a předčít je, abych si vytvořit nějakou šanci.

Překvapila vás Sparta něčím?

Ani extra ne, mysleli jsme sice, že bude hrát Krejčí na postu, kde nakonec hrál Kanga. Ale asi to bylo jedno. Kanga je víc ofenzivní, na rozdíl od Krejčího, který spíš drží pozici té šestky. Ale zvládli jsme to super.

Může vás taková výhra nakopnout k ještě lepším výkonům?

Jsme na dobré vlně, vítězství nám pomohly. Když to bude takhle pokračovat, tak můžeme hrát ještě výš.