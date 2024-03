Fotbalisté Sigmy Olomouc v prvním utkání pod trenérem Jiřím Saňákem remizovali s Bohemians 2:2. Brzy prohrávali, utkání dokázali otočit, ale ještě před poločasem vystřelil Klokanům bod bývalý sigmák Martin Hála.

Nový kouč Sigmy Jiří Saňák, který na začátku týdne nahradil Václava Jílka, nemohl v úvodním duelu v roli hlavního využít vykartovaného kapitána Radima Breiteho. Na druhé straně Jaroslavu Veselému chyběl kvůli stopce za červenou Puškáč.

Sestava Hanáků však příliš změn oproti předchozím duelům nedoznala. Po disciplinárním trestu se do ní vrátil Vít Beneš, na pravé straně obrany nastoupil Lukáš Vraštil a poprvé na jaře byl v základní jedenáctce Jan Fortelný.

Angažmá Jiřího Saňáka nezačalo vůbec optimálně, protože Sigma už po čtyřech minutách na Andrově stadionu prohrávala, když si na středu hřiště zpracoval míč nikým nehlídaný Prekop a z voleje ránou k tyči z pětadvaceti metrů přehodil Stoppena.

Na nepříjemnost mohl odpovědět rázem ze standardky Pokorný, ale hlavou po centru Vodháněla z dobré pozice přestřelil. V 18. minutě pak dalekonosná rána Vodháněla nadělala spoustu problémů Valešovi, i s pomocí obrany ale dostal míč na roh. Z něj dostal spoustu času Vodháněl, jeho přízemní centr prošel až na zadní tyč, kde Beneš se štěstím přiklepl Fortelnému a ten míč uklidil k tyči a vyrovnal.

Sigmu gól nabudil a o tři minuty později skóre otočila. Zorvan si počkal a přenesl hru nalevo, kde si míč zpracoval Novák a pravačkou jej o tyč poslal za Valešova záda. Dal tak gól ve druhém utkání po sobě.

„Oba týmy do toho slušně vstoupily. Bohemka dala úžasný gól. Jsem rád, že to s námi nezamávalo a dokázali jsme to otočit. Potom jsme z jediné akce inkasovali. Byl jsem rád, že jsme s energií nespadli,“ byl spokojený Jiří Saňák.

Po rohu mohl zvýšit Pokorný, na přední tyči prodlužoval míč, ten ale spadl na síť pouze z vrchu. Chvíli nato kroutil míč Vodháněl, ale bránu Valeše těsně minul.

Sigma byla v první půli lepším týmem, ale do přestávky vedení neudržela. Pět minut před ní prohráli Pokorný i Beneš souboj ve vlastním vápně, míč se dostal k Hálovi, který se zbavil Ventúry a střelou k tyči bývalý hráč Sigmy vyrovnal. Gól však jako odchovanec Olomouce neslavil.

„Oba góly jsme dostali ze štítového prostoru. První gól bych viděl spíše tu krásu. Možná tam Denis mohl být, možná tam mohl vystoupit stoper. U druhého jsme prostor nepokryli dobře. Hůlka to dobře přečíslil, Denis se nechal strhnout a měl to daleko. Hála ukázal, jaké má kvality a vymíchal nás, nebyli jsme kompaktní,“ hodnotil góly soupeře Saňák.

Úvodní šanci druhé půle měli domnácí, ale Zorvanovi se úplně nepovedl pas do kapsy na Juliše a ten tak z těžké pozice vybojoval jen roh. Z něj pak hlavičkoval Pokorný do tyče a při dohrání situace bránu těsně minul.

V 58. minutě podržel Hanáky brankář Stoppen. Po centru z pravé strany Prekop přetlačil Pokorného a gólman Sigmy jeho pokus z malého vápna vyrazil. Po úvodních šancích ale Sígma trošku vypadla z role a měla hluchou pasáž. V dobré pozici byl střídající Ristovski, toho ale Novák dokázal zablokovat, následná dorážka mířila nad. Ristovski nadále zlobil v 65. minutě musel Stoppen vyrážet jeho ránu z úhlu.

„Ve středu se nám to nepodařilo pokrýt. Martin Hála začal hrát více pod hrotem, předtím hrál zkraje. Hrubý, Beran a on nás přehrávali. Nedokázali jsme si s tím poradit, sedlo jim to, jsou to kvalitní hráči. To se stane,“ říkal Saňák.

Během druhého poločasu začal domácí kotel vyvolávat jméno bývalého trenéra Václava Jílka, rovněž se ozýval pokřik: „Minář ven.“

Velkou šanci na rozhodnutí měl tři minuty před koncem Pospíšil, byl úplně sám na vápně, kam se mu vykutálel míč, ale trefil prostředek brány, kde střelu vyhlavičkoval Hybš.

„Co jsem chtěl vidět, jsem viděl. Pro nezaujatého diváka zajímavý zápas, oba týmy chtěly vyhrát. Do druhé půle jsme do toho také vstoupili dobře, měli jsme dvě šance, ale pak nám dělal Bohemka problém ve středu hřiště. Mohla vyhrát, ale nakonec je remíza spravedlivá, protože Martin Pospíšil mohl rozhodnout, ale bylo by to nezasloužené,“ řekl Saňák.

„Jsem trošku zklamaný, že jsme tady nevyhráli, měli jsme k tomu blízko. V celém kontextu jsme ale měli slušný vstup korunovaný brankou. Potom nepochopitlná pasivita, začali jsme bránit výsledek, nebyl to záměr, možná strach z dobře rozehraného zápasu. Udělali jsme nesmyslnou standardku a po obratu to s námi nevypadalo dobře. Kromě úvodu druhé půle jsme pak ale domácí přehrávali, hrálo se podle našich not a je škoda, že jsme lépe nezakončili některé šance,“ hodnotil duel trenér kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Sigma tak nevyhrála ve FORTUNA:LIZE posedmé v řadě a před vlastními fanoušky pošesté. V dalším kole zajíždí Sigma do Ostravy k duelu s Baníkem.

SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 2:2 (2:2)

Branky: 18. Fortelný, 22. Novák - 4. Prekop, 40. Hála.

Rozhodčí: Hocek - Pečenka, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Prekop (B.). Diváci: 3478

Olomouc: Stoppen - Vaštil, Pokorný, Beneš, Novák - Ventúra, Pospíšil - Vodháněl, Zorvan (67. Dele), Fortelný (67. Singhateh) - Juliš (82. Fiala). Trenér: Jiří Saňák.

Bohemians: Valeš - Köstl, Hůlka, Hybš - Kadlec, Beran, Hrubý, Kovařík (86. Kozák) - Hála, Prekop (86. Shejbal), Huf (54. Ristovski). Trenér: Jaroslav Veselý.