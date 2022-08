„Máme v sobě i po prvním utkání pokoru, to je důležitý atribut. Chceme se dívat sami na sebe a zopakovat výkon z Ostravy. Zvládli jsme první utkání a rádi bychom zvládli i to druhé. Pokud by se to povedlo, tak by se vstup do sezony dal označit za velmi podařený,“ sdělil kouč Sigmy Václav Jílek.