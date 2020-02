„Nechtěl bych to už ale rozebírat, nejsem typ, který válčí přes noviny. Pokud jsem chtěl dál hrát fotbal, musel jsem odejít,“ řekl třicetiletý středopolař, který na podzim plnil roli kapitána.

Jak dlouho jste se Sigmou řešil přestup?

Ve finále už to bylo hodně rychlé. Pro mě poslední čtyři nebo pět dní nebylo optimálních. Jsem rád, že se to vyřešilo a že můžu dál hrát fotbal.

Co se stalo, že kapitán odejde z Liberce?

Té otázky jsem se bál. Nejsem typ, který by chtěl válčit přes noviny a který bude házet špínu z jedné strany na druhou. Pokud jsem chtěl hrát fotbal, tak jsem prostě musel odejít. Víc bych to nechtěl rozebírat. Na jednu stránku mě to mrzí, ale to je prostě život. Angažmá v Liberci bylo skvělé a nezapomenu na něj. Kdyby se mě kdokoliv zeptal, tak mu Liberec doporučím jako skvělý klub.

Chtěly vás i Budějovice. Co rozhodlo pro Olomouc?

Popravdě vlastně ani nevím, co rozhodlo. S Budějovicemi jsem jednal dlouho a chtěl bych jim poděkovat, protože jednání s nimi bylo skvělé. Rozhodlo se to ale nakonec samo, podle toho jaké jsem měl zprávy.

Olomoucký sportovní ředitel Minář o vás mluvil delší dobu. Byli jste v kontaktu?

Já jsem byl dlouho ve Varnsdorfu, pak v Teplicích, teď v Liberci. Odejít odněkud, když máte smlouvu je hodně složité.

Říká se, že dostat z Čech hráče na Moravu je problém. To u vás nehrálo žádnou roli?

Vždycky jsem se potuloval na severu kolem domova, tak jsem si říkal, že proběhne aspoň nějaká změna. Myslím si, že v tom nebude žádný problém. Od kluků, které znám, mám zprávy, že je to tady krásné a všechno je super. Takže se nebojím (usmívá se).

V mužstvu Sigmy někoho znáte?

S Milanem Kerbrem nebo Vaškem Pilařem jsem hrát v Liberci. Je to lepší, když jdete do klubu, kde už někoho znáte. I tak si myslím, jak jsem to dneska viděl, že všichni kluci jsou v pohodě.

Stihnete Spartu v neděli?

To bych vůbec nechtěl říkat, jestli ano, nebo ne. Bylo by to asi zajímavé, když jsem proti nim málem hrál už minulý týden. Připravený jsem, odtrénoval jsem celou přípravu, jen v Turecku jsem byl týden nemocný. Žádný problém nemám.

Jaké cíle máte se Sigmou? V Liberci jste říkal: dostat se do šestky, navíc jsme ve hře v poháru.

Tak to bude asi stejné, to můžeme jen přetlumočit. Ale ne, jsem tady sotva jeden den, tak asi není na místě, abych něco vyhlašoval.

Cítíte se líp na šestce, nebo na osmičce?

Já se cítím hlavně dobře, když hraju. Je mi to opravdu jedno. Vždycky je to na trenérovi. Nejsem ve fázi, kdy bych si mohl vybírat, jestli chci hrát tam, nebo jinde. Ve finále je stejně nejdůležitější, aby vyhrával tým, nezáleží na jednotlivci.

Podepsal jste smlouvu do roku 2022. Berete se už jako zavedenou ligovou značku? Nějakou dobu vám trvalo, než jste se z druhé ligy mezi elitou etabloval.

Dostat se z druhé ligy do první je vážně dost těžké. Když vezmu naši postupovou sezonu s Varnsdorfem, tak jsem nakonec jediný, kdo se dostal do ligy. A to ještě ke všemu bylo štěstí, protože už jsem byl domluvený, že jdu s trenérem Frťalou do Podbrezové. Nakonec jsem se na poslední chvíli vrátil do Teplic. Nevím, co by se stalo, kdybych tam tenkrát šel, možná bych tady vůbec dneska nestál.