„I mně na něj dělali testy, ale bylo to v pořádku,“ pousmál se pod rouškou rodilý Severočech v úterý, když se hráči Sigmy po dlouhé pauze zase vrátili ke skupinovému tréninku.

„Bylo to dobré. Všichni jsme rádi, že jsme na hřišti a po dlouhé době jsme zase viděli balon. Ze začátku nám to trochu překáželo, ale myslím si, že to je teď jedno,“ mínil Breite.

„Nějaká přihrávková cvičení nám určitě můžou aspoň něco dát, abychom si ten míč aspoň osahali. Je to jiné, než když běháte po lese nebo po parku,“ zamyslel se nad tréninkovou náplní, která je teď kvůli vládním nařízením omezená.

Tohle mají i ti nahoře těžké, otazníků je moc

Hanáci si zvládli dát několik přihrávkových cvičení, došlo i na centry a zakončení.

„Byla to euforie napálit míč zase do sítě. I když já jsem měl asi třicet možností a trefil jsem se tak jednou, ale to nevadí, celkově to bylo super,“ uvedl Breite, který karanténu strávil v Olomouci, kam se přestěhoval sotva před pár týdny.

„Tak jsme město trochu poznávali. Nebo to spíš zkoušeli. Šli jsme se projít do města nebo do parku. Jinak nás zabavila hlavně dvouletá dcerka. Připadal jsem si, že mám tak tři fáze. Ale užíval jsem si to,“ nastínil záložník, jak u něj probíhala individuální příprava.

Ligová soutěž by se mohla rozběhnout na začátku června, i když ministr zdravotnictví už připustil i dřívější start.

„Tohle mají i ti nahoře těžké. Otazníků je pořád hrozně moc. Všichni bychom ale chtěli, aby se sezona dohrála,“ řekl Breite.

Takřka jisté je, že se bude hrát bez účasti fanoušků v hledišti.

„Hráli jsme tak s Libercem na Slavii a bylo to hodně divné. Ale i kdyby se hrálo bez diváků, tak je to lepší, než kdyby se sezona anulovala,“ myslí si bývalý hráč libereckého Slovanu či Teplic.

Vůbec neví, co to obnáší

„Pojďme si ale říct, že každý mančaft to bude mít stejné. Nikdo nebude mít asi ani žádný přátelák. Všichni začnou na stejné úrovni,“ dodal Breite, jenž působil i v druholigovém Varnsdorfu, proto se jej částečně dotkla slova ministryně financí Aleny Schillerové.

Ta se nevybíravě obula do fotbalistů, kteří by snad chtěli jako OSVČ žádat o pomoc státu. Takové hráče označila za nemorální.

„Směju se tomu. Moc se k tomu vyjadřovat nechci. Myslím si, že to nemá moc smysl. Ale směju se tomu, jak člověk může něco takového říct,“ řekl Breite, který dobře zná podmínky pro hráče mimo nejvyšší soutěž, kde se výplaty v drtivé většině nešplhají do vysokých desítek tisíců nebo ještě vyšších sfér.

„Každý měl možnost se nějak rozhodnout a nikdo to v životě nemá jednoduché. Ale když si projdete něčím, co ani zdaleka není ideální a lidé v normální práci mají daleko víc peněz… Když někdo vůbec neví, co to všechno obnáší a pak se vyjádří jako tady ta paní, tak je to smutné,“ dodal Breite, který si stejně jako jeho spoluhráči v Sigmě a realizační tým v čele s koučem Radoslavem Látalem v současné situaci po dohodě s vedením snížil mzdu.