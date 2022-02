„Už jsem úplně fit. Zranění nebylo tak vážné, jak jsme si na začátku mysleli. Tři týdny po něm už jsem začal trénovat, ale přibrzdil mě ještě covid, takže se pauza trošku protáhla,“ popisoval Matúš Macík.

Proti Baníku Ostrava seděl poprvé od zranění na lavičce a v neděli doma proti Teplicím už chytal. „Honzovi Stejskalovi jsme trošku vyčítali inkasovaný gól s Baníkem. Nevyměnili jsme ho kvůli nespokojenosti, ale nebyli jsme v zápasech úspěšní, tak jsme chtěli udělat změnu,“ objasnil trenér Václav Jílek, proč vsadil tentokrát na Macíka.

Ten se objevil už v úterním zápase béčka Sigmy na půdě Ústí nad Orlicí, které svěřenci Augustina Chromého vyhráli 5:0.

„Jsem spokojený. Byl to takový první impuls, že trenéři asi něco plánují. Nastoupil jsem za béčko rád, protože jsem dlouho žádný zápas nechytal. Vzal jsem to tak, že se jdu rozchytat a v sobotu mi bylo oznámeno, že nastoupím i v lize a těšil jsem se,“ dodal Macík.

V neděli ale ze svého repertoáru nakonec nemusel předvést téměř nic. Teplice totiž netrefily ani jednou bránu a dva pokusy mířily vedle.

„Nezachytal jsem si, soupeř neměl žádné šance. Musel jsem posbírat akorát pár centrovaných míčů a byla tam nějaká ta rozehrávka. Jinak jsem se cítil velmi dobře, nebyl to pro mě náročný zápas,“ popisoval osmadvacetiletý gólman.

Hodně mu k tomu pomohl také dobrý výkon stoperské dvojice Beneš – Jemelka. „Celé mužstvo bylo v defenzivě stoprocentní. Od stoperů, přes krajní záložníky, kteří pomáhali obráncům,“ pochvaloval si Macík.

Naopak v ofenzivě to zase nebylo ono. Dvě velké šance spálil Mojmír Chytil a Hanáci měli i další příležitosti, které nevyužili. „Vypracovali jsme si čtyři nebo pět tutovek. Musíme na tom pracovat, hra je fajn, dalo se na to dívat, objevily se tam situace, které cvičíme a vycházelo nám to. Bohužel nás trápí koncovka,“ popisoval Macík.

Mohla se ujmout jedna situace po dlouhém nakopu právě olomouckého brankáře, ale nakonec z toho šance nevznikla. „Viděl jsem, že může přijít náběh za obranu, navíc to bylo trošku s větrem, tak jsem to vyzkoušel a skoro to vyšlo,“ přiblížil.

Za remízu 0:0 tak Sigma zapsala bod a v tabulce se pro ni téměř nic nezměnilo. Je devátá s náskokem jednoho bodu na skupinu o sestup a jedenáctý Zlín a zároveň se ztrátou dvou bodů na skupinu o titul a šesté České Budějovice.

„Nedíváme se dolů ale spíše nahoru. Je to strašně vyrovnané, ale věříme si, máme dobré mužstvo a cílem je první šestka,“ uzavřel Matúš Macík.