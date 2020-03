Pětadvacetiletý Juliš už má v lize něco odkopáno. Po dlouhém zranění hledá cestu zpátky na ligové výsluní. I proto zamířil z Letné, kde pro něj teď neměli místo, na Hanou. Tam dostal důvěru a splácí ji zatím vrchovatě. Ve třech startech dal čtyři góly. Naposledy definitivně rozhodl ve středu o postupu Sigmy v poháru přes Jablonec.

„Ono to možná za chvíli přestane padat, a pak se zase budeme ptát, proč to nejde,“ usmíval se sám svojí famózní produktivitě.

„Útočník potřebuje dávat góly, já jich dál dost už na podzim ve třetí lize v béčku Sparty a tady to sebe taky dobře zapadlo. Jsem spokojený s tím, jak hrajeme. Tak jen pokračovat,“ dodal.

Nesmím létat v oblacích, říká Chytil

Když Juliš nemohl nastoupit proti mateřské Spartě, vzal to za něj parťák Chytil a jediný gól zápasu vstřelil sám. Dvacetiletý odchovanec se také trefil proti Jablonci a zatím prožívá průlomovou sezonu.

„Nesmím létat v oblacích. Musím se pořád snažit pracovat a nebýt na hrušce, že se povede jeden zápas. I když se to poslouchá hezky. Není důvod mít nos nahoru,“ snaží se brzdit euforii Chytil. „Se všemi mladými se snažíme pracovat. Je potřeba si uvědomit, že nebudou mít pořád fantastickou formu. Každý takovým zápasem se ale otrkávají,“ řekl trenér Radoslav Látal.

Poprvé v lize od začátku nastoupil už v závěru podzimu proti Liberci. Do základní sestavy se s ním ale moc nepočítalo. Koneckonců i proto přišel Juliš. Na soustředění v Turecku ale trenéra Látala přesvědčil. V Teplicích vplul do úvodní jedenáctky a po čtyřech utkáních jara má skvostnou bilanci 2+2.

„Mám z nich obou radost,“ prohlásil výmluvně Radoslav Látal.

„Z kluků je cítit síla. Mojmír je silný na míči, umí si ho pokrýt a zakončit. Díky němu se pak dostáváme do finální fáze trochu v přesile. Zvažovali jsme, jestli nevyjít ze sestavy proti Spartě, kdy jsme hráli se dvěma šestkami. Nakonec ale převážilo, že hrajeme doma a chceme být ofenzivnější,“ přiznal Látal po postupu přes Jablonec.

Jeden toho hodně vidí, druhý chodí do hlaviček

Rozhodnutí se mu bez diskuze vyplatilo. Vzájemnou spolupráci si pochvalují i oba zúčastnění.

„S Lukym se mi hraje strašně dobře. On je super fotbalista. Vidí toho strašně moc. I na tréninku se nám daří, když hrajeme spolu. Má taková řešení, že stopeři často ani nezareagují,“ chválil zkušenějšího kolegu Chytil.

„Mě zase vyhovuje, že Moja chodí do hlaviček. Ty já dlouhodobě moc nevyhrávám. Celkově se nám daří. Je to však začátek. Hráli jsme spolu zatím tři zápasy. Vychází to, což je dobře. Přál bych si, aby to vydrželo až do léta,“ dodal Juliš.

Pod jeho přání se bez ostychu podepisují i olomoučtí fanoušci, kteří v paměti pátrají, kdy naposledy měla Sigma takhle produktivní útočné duo. Jak vysoko nakonec nakonec Hanáky dotáhne?