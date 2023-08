Fotbalisty Sigmy Olomouc čeká v neděli druhý domácí zápas sezony. Na Andrově stadionu změří od 15 hodin síly s Teplicemi.

SK Sigma Olomouc - FK Teplice 1:2 | Foto: Deník/Jan Pořízek

V minulé sezoně byli Hanáci jediným týmem, který nedokázal proti Teplicím získat ani bod. Přitom se skláři pohybovali ve spodních patrech tabulky. Sigma prohrála v obou utkáních shodně 1:2. Nyní je však čekají jiné Teplice.

Tým Zdeňka Frťaly totiž prožívá dobrý vstup do sezony. Ze tří kol FORTUNA:LIGY ještě neprohrál. Navíc si doma vyšlápl na Plzeň, vyhrál také na hřišti Bohemians a naposledy remizoval s Jabloncem.

„S příchodem Zdenka Frťaly a jeho realizačního týmu mužstvo Teplic ožilo. Funguje určitá chemie. Hrají velmi dobře a organizovaně na dva rychlé a nebezpečné útočníky. Čekají na své šance a jsou v tom trpěliví. Na druhou stranu musím říct, že liga je dnes opravdu vyrovnaná a po třech kolech se ještě nedají dělat nějaké závěry. Rozhoduje každičký souboj a přihrávka,“ říká asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

Se sedmi body jsou tak Tepličtí o bod a místo před Sigmou čtvrtí. Během léta tým opustilo několik hráčů – Tomáš Vondrášek, Matěj Hybš, Filip Žák, Tomáš Kučera, Alois Hyčka, Dominik Pleštil a Babacar Sy. Naopak do klubu přišli Samuel Bednár, Filip Havelka, Nemanja Krsmanovič či Michal Bílek.

Před minulou sezonou byly častými výsledky ve vzájemných sil remízy. Skončilo jimi pět posledních zápasů (třikrát 0:0, dvakrát 1:1). Sigma pak na vítězství proti Teplicím čeká od února 2020, kdy na Stínadlech vyhrála 3:1. Tehdy výhru řídil dvěma góly Lukáš Juliš. V sestavě nikdo jiný z nynějšího kádru nebyl.

Olomouc by ráda navázala na předchozí výhry s Karvinou a Slováckem. Obzvláště ale výkon z Uherského Hradiště je potřeba zlepšit. „Bylo to cenné vítězství, donutili jsme soupeře k chybám v defenzivě. Byť se možná jevily jako individuální selhání, tak vznikly po našem tlaku na konkrétní hráče. Vždy je co zlepšovat, ale mužstvo zápas odběhalo a fungovalo, což je důležité,“ uzavřel Jiří Saňák.

Hodinu před zápasem se rozjede fanzona, do které dorazí legenda Sigmy Olomouc Oldřich Machala. Ten 4. srpna oslavil 60.