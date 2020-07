Aby se hned v prvním týdnu po letní dovolené hrály ligové zápasy, to je nestandardní situace ve všech směrech. Ale okolnosti jsou holt takové. Takže Sigmu na startu nové etapy čeká ve čtvrtek utkání v Opavě a pak v neděli doma snad už definitivní tečka za sezonou proti Zlínu.

„Hráči jsou v takovém stavu, v jakém prostě musí být po 18 dnech odpočinku. Byli na dovolených a odpočívali,“ přiznává trenér Radoslav Látal.

Poněkud kontroverzní krok poslat hráče na dovolenou, když byla liga podruhé během jara přerušená, tentokrát kvůli pozitivnímu testu na koronavirus v týmu Karviné, byl hojně diskutován.

„Byla to ale jediná možnost, jak jim volno a odpočinek dopřát. Za tím rozhodnutím stojím a jsem přesvědčen, že bylo správné. Není možné, aby neměli žádnou, nebo jen minimální pauzu. Bylo potřeba, aby na chvíli vypnuli a dostali fotbal z hlavy,“ vysvětlil trenér, který v minulém týdnu od vedení klubu dostal důvěru i pro další ročník, byť stále ještě nedohraná sezona je hodnocena jako neúspěšná.

Záchranu v nejvyšší soutěži si ale Látalovo mužstvo uhrálo už před posledním přerušením, takže v posledních dvou kolech nehrozí nervozita z bojů o všechno. Kouč a jeho realizační tým tak mohli hráčům hned na prvním prosluněném tréninku dát trochu do těla. Nejdřív kruhový posilovací trénink, až pak hřiště, míč a dvě branky. I to ale proložené naběhanými kilometry.

„Je to začátek letní přípravy, už pojedeme durch. Zpočátku to bude takové rozběhové, protože máme ještě dohrávku minulé sezony a potřebujeme mužstvo nachystat tak, aby bylo správně připravené. Přece jen to budou mistrovské zápasy,“ řekl Látal.

„Samozřejmě to bude chvilku trvat, než se do toho kluci dostanou. Na prvním tréninku jsme to viděli. Některé automatismy, odskakování, převzetí míče a podobně, to bude chtít nějaký čas. Musíme počítat s tím, že ve čtvrtek nebo v neděli tam budou chyby,“ prohlásil kouč.

Bez Juliše a bez Hubníka

Mezi olomouckými hráči už chyběl útočník Lukáš Juliš. Hostování ze Sparty mu skončilo a v posledních dvou zápasech Hanákům nepomůže. I s pohárem dal ve 14 zápasech za Sigmu úchvatných 10 gólů.

„Je to velká změna. Samozřejmě víme, že nám s ním odešly góly,“ nezastíral Látal.

„Taky odešel pohodový, bezproblémový hráč, který byl výborný do party a do týmu skvěle zapadl. Jsem rád, že jsme mu pomohli nastartovat se a doufám, že to zúročí ve Spartě. Sehnat za něj náhradu nebude jednoduché,“ uvědomuje si olomoucký kouč.

Po hostování na Slovácku se na Hanou vrací Pavel Dvořák, ale ani ten Opavu a Zlín neohrozí.

„Začne s námi trénovat a pak uvidíme, jaká bude jeho situace. Budeme s ním pracovat,“ uvedl Látal.

Kromě zalátání díry po Julišovi by Sigma ráda doplnila kádr i na křídle.

„Chtělo by to někoho místo Pilaře. Hráče máme vytipované, ale jednání jsou zatím složitá,“ uvedl kouč.

Zatím jedinou letní posilu představila Sigma na začátku července. Do Olomouce se vrátil zkušený obránce Roman Hubník. V pondělí ale ještě chyběl, stejně jako Lukáš Greššák a Pablo González.

„Roman dostal volno až do pátku, protože sezonu skončil později než my a v těch zbývajících dvou zápasech nemůže nastoupit. Pablo se vracel ze Španělska a bude s námi od úterý. Na pozdějším nástupu jsme byli domluvení i s Lukášem Greššákem,“ prozradil Látal.

V mužstvu pak přivítá ještě útočníka Pavla Zifčáka, který prožil povedený půlrok v Pardubicích, se kterými postoupil do ligy.