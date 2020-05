„Odvážíme si cenný plusový bod. V první půli naše hra byla celkem dobrá. Největší problém jsme měli s finální fází. Tam to nešlapalo. Před šestnáctkou jsme zkazili spoustu věcí,“ říkal trenér Radoslav Látal.

Jeho protějšek Martin Svědík hodnotil duel podobně, pochopitelně ale remízu viděl jako ztrátu.

„První poločas byl vyrovnaný, každý tým měl po jedné dvou šancích, ale my jsme v něm ztráceli hodně míčů, v tom jsme byli nekvalitní. Ve druhé půli se naše hra zlepšila, ale znovu se potvrdila sterilita v koncovce. Bod je prostě málo, ale musíme se oklepat,“ řekl kouč Slovácka.

V prvním poločase měl největší olomouckou šanci Lukáš Juliš, kterému po dobré práci na křídle připravil pozici Falta. Tvrdý projektil ovšem skončil těsně vedle. Chvíli předtím střílel nad z trestného kopu Houska a hned na začátku pálil po šikovné zasekávačce Hála do Trmalových rukavic.

Pohříchu to ale bylo z olomoucké strany všechno. „Žádnou naši šanci ve druhém poločase si nevybavuji,“ přiznal i obránce Vít Beneš. „Nedokázali jsme vepředu podržet míče a ztráceli jsme je. Hra byla celkově neurovnaná. Jsme rádi, že jsme neinkasovali a udrželi remízu,“ doplnil Látal.

Ani Slovácko však nemělo šancí zrovna přehršel. Na začátku se za obranou na chvíli zjevil v Olomouci dobře známý Jan Navrátil s netypickým blonďatým přelivem. I díky zásahu Jemelky ale netrefil míč dobře.

Vážněji Mandous musel zasahovat při ráně Jurečky z otočky a pak ve druhém poločase proti Petrželovi. To Slovácko přitlačilo Hanáky k jejich vápnu a jestli někdy mohl v zápase padnout gól pak právě v této asi desetiminutové pasáži. Zkušený Petržela to efektně zkoušel i po rohovém kopu přímo z voleje, ale podobně jako řada střelců před ním nezacílil přesně. „My se dostaneme do šancí, ale neproměníme je, což nás stálo body,“ dodal Svědík.

Když neuhodilo ani ze závaru po centru Kadlece, rozešly se oba celky smírně a Olomouc potvrdila roli remízového krále. V sezoně Hanáci odehráli zápas s nerozhodným výsledkem už podvanácté z pětadvaceti zápasů. Rozdíl mezi oběma soupeři zůstává pětibodový.

Zápasy nyní pokračují v rychlém tempu. Už v sobotu jede Slovácko do Liberce. Sigma narazí doma na Andrově stadionu na Příbram (14.00).

1. FC Slovácko – SK Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: T. Klíma – Moláček, Caletka. ŽK: Hofmann, Daníček, Reinberk, Svědík (trenér) – Breite.

Slovácko: Trmal – Reinberk, Kadlec, Hofmann, Divíšek – Petržela (79. Zahustel), Havlík, Daníček, Navrátil (86. Kalabiška) – Sadílek – Jurečka (70. Zajíc). Trenér: Martin Svědík.

Sigma: Mandous – Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek – Breite, Houska – Hála (88. Greššák), Chytil (72. Daněk), Falta (72. Zahradníček) – Juliš (85. Yunis). Trenér: Radoslav Látal.