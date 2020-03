Hanáci vedli, byli lepší, od 26. minuty po dalším zásahu Lukáše Juliše (pátý gól ve čtyřech zápasech!) dokonce vedli 1:0. Pět minut před poločasem šli ale do deseti po faulu Pabla Gonzáleze na unikajícího Martina Doležala. I v oslabení však měli dvě obrovské šance, přičemž hlavně ta z nastaveného času, kdy šel Lukáš Greššák spolu s Davidem Houskou sám na brankáře Hrubého, volala po proměnění. Jenže se nestalo. Jablonec ve druhé půli přesilovku využil a v závěru dokonce Jakub Považanec mohl rozhodnout, jenže míč jen zlehka pohladil břevno a šel nad branku.

„Vidím to tak, že jsme spíš dva body ztratili. Hráčům nemám co vytknout, druhý poločas odmakali a odbojovali. Měli jsme ale šance, které jsme měli proměnit. Věřím, že kdybychom do poločasu dali na 2:0, tak by to mužstvo ještě víc semklo a už bychom to dotáhli,“ vrátil se Látal ke Greššákově supertutovce.

„Tam jsme přežili klinickou smrt,“ souhlasil Rada. „Klíčové asi bylo, že to Hrubý ustál a nepřestal hrát, protože kdyby to vypustil, tak by Sigma dávala do prázdné brány. Udržel nás ve hře,“ chválil svého brankáře. „Dostat druhý gól do poločasu, tak už to bylo hodně, hodně těžké,“ řekl jablonecký kouč.

„Nevím, jestli se té šance zalekl, nebo co se tam stalo. Mohl to řešit jinak. Možností bylo víc. To je ale fotbal. Mohli jsme chvíli před koncem dostat na 1:2 a byli jsme úplně bez bodů,“ upozornil Látal.

Ve druhé půli totiž Jablonec v početní výhodě tlačil. „Couvli jsme až příliš dolů a prostrkávali nás tam,“ všiml si Látal. Velkou šanci Pleštila ještě Sigma přežila. „Pak od nějaké šedesáté minuty jsme to trochu předsunuli a už drželi soupeře dál od branky,“ doplnil Látal.

„Zažil jsem i zápasy, kdy jsem hrál proti deseti a prohráli jsme ještě 3:0, takže to neberu, že by to pro nás byla nějaká úleva. Soupeř byl kvalitní, šancí jsme měli vcelku dost,“ mínil Rada.

Ten se rozohnil při zmínce o videu, které do zápasu dvakrát zasáhlo a vždy ve prospěch Jablonce. Nejdřív byl odvolaný (správně) kvůli ofsajdu gól Mojmíra Chytila, pak sudí Hocek zrušil Pablovi žlutou kartu a dal mu rovnou červenou.

„Na video se mě vůbec neptejte. Když je ofsajd, má pomezní rozhodčí zvednout praporek a ne se spoléhat na video. Sudí se pak šel podívat, vyhodnotil si to. Tak asi ofsajd byl. Já opravdu nevím. Na lavičce pak ale slyším: Vy nás tady řežete. Nechápu to,“ kroutil hlavou jablonecký trenér.

„Musíme se dostat hlavně ze zbytečné nervozity. Jsme v tabulce třetí, cíl máme do šestky a přesto jsme neuvěřitelně nejistí v banálních situacích, neumím si to vysvětlit,“ řekl zkušený kouč.

Oproti pohárovému zápasu vyměnil pět hráčů, to Sigma nastoupila až na nemocného Breiteho v totožném složení. „Přemýšleli jsme, že mužstvo buď úplně překopeme a postavíme odpočaté hráče, anebo že to naopak zachováme, protože nám to ve středu fungovalo. Hráče jsem obcházel a všichni chtěli hrát, tak jsme do toho nakonec nesahali,“konstatoval Látal.