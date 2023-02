Za Kladno 60 startů, za Jablonec během sedmi let 141 a za Sigmu zatím 99. Celkem 300 startů má za sebou v nejvyšší české soutěži Vít Beneš. Do několika z nich nastoupil také jako kapitán - stejně tomu bylo v tom jubilejním utkání, které odehrál v sobotu proti Liberci (2:2).

„Šlo o 300. start, byl to dobrý zápas, ve kterém byly emoce, góly, odvolaná červená, takže všechno - zajímavé utkání. Já jsem si ho užil, neužil. Věřil jsem, že z něj můžeme vytěžit tři body, ale za naši neaktivitu po vstřelených gólech z toho byla zasloužená remíza,“ popisoval své pocity bezprostředně po duelu.

Podívejte se, jak šla kariéra Víta Beneše a jak se měnil:

Tři sta startů znamená jediné - vstup do Klubu legend.

„Určitě se necítím jako legenda. Jsou tady větší a k těm se nechci přirovnávat. Každopádně jsem za dosaženou metu rád,“ usmál se Beneš.

Přitom cesta Víta Beneše byla trnitá a mohla skončit hodně brzy. V patnácti letech totiž přišel o ledvinu. Stalo se tak při utkání za jeho rodné Ústí nad Labem v Děčíně, když jej protihráč zezadu nastrčil do brankář, který jej kopl kolenem a ledvina praskla.

„Když se lámal chleba, jestli skončit s fotbalem, tak jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Nikdy mě nenapadlo, že bych odehrál 300 zápasů ani jsem si nedával takový cíl,“ říká autor 21 ligových branek.

Jenže tuhle situaci zvládl a zvýšenou zátěž profesionálního fotbalisty zvládá a nikterak výrazně jej neomezuje. Pouze při své rok a půl dlouhé štaci v maďarských klubech Haladás a Vasas musel čekat na výjimku, aby mohl s tímto hendikepem hrát, jelikož to v tamní soutěži není povoleno.

A ledvina nebyla jediným zraněním, kterým si prošel. Ještě v dresu Kladna zůstal po jednom ze soubojů ležet na zemi v bezvědomí se zapadlým jazykem. V Jablonci zase musel léčit přetrženou achilovku.

„Prošel jsem si v životě nějakými velkými zraněními, ani jsem neměl hrát fotbal, takže jsem rád, že ten sport můžu vůbec vykonávat a že jsem mohl této mety dosáhnout,“ dodal borec, který má na svém kontě jeden start za reprezentační jednadvacítku.

Přes všechno se dostal, v posledních letech jej občas trápí spíše drobnější svalové problémy, ale nyní je velkou oporou defenzivy Hanáků. Dvěma brankám v síti svého týmu proti Liberci ale nezabránil, byť se u druhého, který jde na vrub brankáře Trefila, snažil míč zablokovat hlavou.

„Vždycky jde něco udělat lépe a můžete to ovlivnit. Bohužel mi to jen prosvištělo kolem hlavy a bylo to v síti. Měl jsem ale stejný pocit jako trenér, že se to dalo chytit,“ hodnotil Beneš.

Smlouvu v Sigmě Olomouc má do konce této sezony a svými výkony si říká o její prodloužení. Už o víkendu může zapsat další jubileum a proti Pardubicím odehrát zápas číslo 100 v dresu Sigmy. Tím by rozšířil počet svých utkání v lize na 301.

„Pro mě je cíl být zdravý a pomáhat týmu. Na jakém čísle se to zastaví asi neřeším,“ uzavřel Vít Beneš.