V nastavení slavil hodně emotivně. Vít Beneš společně se spoluhráči Sigmy dosáhl na bod ze stadionu v Pardubicích. Právě jeho vysunutí na hrot tomu velice pomohlo. S ním a dalšími příchozími hráči měla totiž Olomouc sílu ve vzduchu a vytvořila si tlak. Branku si však nakonec Pardubičtí vstřelili sami.

FK Pardubice - SK Sigma Olomouc, Vít Beneš | Foto: SK Sigma Olomouc

V první chvíli to vypadalo, že jste střelec vyrovnávacího gólu, jak to tam bylo?

Měli jsme standardku Breiťák (Radim Breite) s Vodym (Janem Vodhánělem) ji rozehráli, Vody pak centroval, já jsem nabíhal ze zadní tyče, stahoval si obránce a nějak to propadlo na přední tyč. Viděl jsem, že to tečoval domácí hráč Budínskému do proti pohybu, už jsem se jen modlil, protože to měl na ruce. Možná to působilo, že jsem dal gól já, protože jsem byl metr od toho a pak jsem se i tak radoval.

Trenér Václav Jílek nebyl příliš spokojený s výkonem.

Má pravdu. Ztotožnuji se s tímto názorem. Nevypadali jsme vůbec dobře. Pardubice byly aktivnější, pohyblivější a pro nás je to varování, že v takovém pojetí nemůžeme nastoupit do dalších zápasů. Doufám, že si z toho vezmeme poučení a bude to lepší.

Jak jste viděl penaltový zákrok Radima Breiteho?

Byl jsem hned za tím. V první moment jsem viděl, že se Radim snaží míč odkopnout. Byl v souboji s protihráčem a sudí to vyhodnotil jako trestňák a po zásahu videa jako penaltu. My jsme tam reklamovali faul na půlce, to nám bylo vysvětleno. Rozhodčí se k tomu nějak postavil, tak to asi byla penalta.

Vlastňák v nastavení, penalta po VARu. Sigma veze z Pardubic bod

Bavili jste se v kabině, jestli to faul opravdu byl?

Breiťák byl naštvaný. Všichni jsme byli naštvaní, protože jsme to jako penaltu neviděli, ale nic s tím neuděláte. Když budete naštvaní dál, bude to kontraproduktivní. Museli jsme to hodit za hlavu.

Pardubice hodně napadaly vaši rozehrávku, která se vám nedařila. Co šlo udělat lépe?

Jak jsem říkal, že Pardubice byly aktivnější, pohyblivější, tak z toho důvodu nám nešla rozehrávka. Máme to na ní založené, nedařila se nám a uchylovali jsme se k náhodným nákopům a snažili se sbírat odražené míče. Když jsme párkrát rozehráli, tak jsme byli vepředu nebezpeční, ale bohužel z toho nic nebylo. Musíme hrát s klidnou hlavou bez nervozity a nebýt zbrklí.

Jaké byly souboje dvou zkušených hráčů s Pavlem Černým?

Mám souboje rád. Známe se, oba jsme soubojové typy, jdeme do sebe a bereme to jako chlapi. Musím říct, že mě to bavilo, protože pak jsou útočníci, do kterých najedete a oni spadnou.

Co říkáte na bláznivý výsledek z utkání vašeho příštího soupeře Zlína s Mladou Boleslaví (5:9)?

Když jsem přicházel sem, tak jsem se tenhle šílený výsledek dozvěděl. Vlastně ani nechápu, jak se to mohlo stát. Každopádně je naší povinností teď zápas se Zlínem zvládnout.