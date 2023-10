Stoper Sigmy Olomouc Vít Beneš měl v úvodu i a konci zápasu s Baníkem velké šance. Nedal. Poté se zápas zlomil dvěma chybami brankáře Matúše Macíka, na kterého však všechnu vinu házet nechtěl. Sigmě se navíc zranili tři hráči a také Vít Beneš se ve druhé půli chytil za záda. „Nestrašte mě ještě se zraněním Beneše,“ zhrozil se trenér Václav Jílek na tiskové konferenci. „Zabolelo to po jednom ze soubojů, ale nic vážného,“ uklidňoval následně zkušený Beneš.

Atmosféra Sigma - Baník | Video: Michal Muzikant

Co jste říkali brankáři Macíkovi za jeho dvě klíčové chyby?

Co se mu dá říkat, člověk ho musí povzbudit. Už je také zkušený hráč, takže ví, co a jak mělo být. Určitě na něj řvát nebudu. Je to fotbal. On ví nejlépe, co měl udělat jinak. Víme to my všichni, kteří jsme byli zainteresovaní v dané situaci. Z mé strany přišla povzbudivá slova.

Vývoj utkání ale hodně ovlivnil.

Vzhledem k výsledku a průběhu hry určitě ano. Každý moment určuje osud zápasu. Já vidím důležitý moment zápasu i tu moji šanci z úvodu. Mohlo to být 1:0 a průběh mohl být jiný. Ale to je kdyby. Ze svého pohledu beru osudový moment v mé neproměněné šanci.

Co u ní bylo špatně?

Srážka mých myšlenek. Chvaty dal na zadní centr. V první chvíli to vypadalo, že to ke mně nedoletí, udělal jsem krok dopředu, že půjdu do souboje, ale pak to dopadlo tak, že jsem se zastavil, on to pustil. Dostalo se mi to pod nohu, byl jsem nastavený na levačku, ale měl jsem to hrát pravačkou. Kdybych to hrál pravačkou, tak je to z devadesáti procent gól.

Jak se bránil Tanko?

Má nadstandardní rychlost, nesmí se mu nechávat prostor. Bohužel dostal dva míče za obranu, které byly klíčové. Jeho bránění se tedy nezvládlo.

Nástup do druhé půle jste měli dobrý, co jste o přestávce změnili?

Říkali jsme si, ať neskládáme zbraně. Bylo to pořád o dva góly a fotbal občas píše příběhy. Naděje byla stejně jako možnost zamíchat kartami. Bohužel se to nepovedlo. Nepůsobili jsme odevzdaným dojmem, chtěli jsme s tím něco udělat. Za to jsem rád. Hráli jsme dvě třetiny zápasu o deseti, stálo nás to spoustu sil. Škoda, v zakončení jsme neměli štěstí. To, co nám tam v minulých zápasech padalo, tak dneska vůbec.

Vy jste měl šanci ještě v samotné závěru. Co jste si říkal, když Letáček vaši hlavičku vyrazil?

První, co mi proletělo hlavou, když to vyrazil a Poky to měl na noze a nedorazil, tak bylo, že kdybychom hráli do druhého dne, tak gól nedáme. Chytil to skvěle, protože jsem se mu to snažil dávat do protipohybu, ale nebylo to tak k tyči, jak jsem chtěl, což hrálo určitě roli. Kdyby to bylo o pár centimetrů dál, tak by to asi neměl.

Vynuceně museli střídat Vodháněl, Juliš, Kramář. Vy jste se také chytil ve druhé půli za záda.

Byl jsem v souboji tělo na tělo. Hnulo mě v zádech, už nejsou nejmladší, trošku to zabolelo, nic vážného.

Co říct k atmosféře a promarněné příležitosti nalákat diváky i na další domácí zápas Sigmy?

Atmosféra byla super. Bylo přes deset tisíc lidí. Byla to paráda, jsme za to rádi, ale bohužel jsme ten míček nevyužili. Lidé se přišli podívat na nás a na Baník, měli jsme šanci, aby přišli na další zápas, ale nepodařilo se.

Jak se vám útočilo proti bílému peklu na severní tribuně?

Je horší tam bránit. V první půli jsem tam byl dvakrát. Celý druhý poločas jsme tam bránili a není slyšet slova. Komunikace je horší a snažili se obranu roztahat. Bylo to z tohoto pohledu nepříjemné, ale atmosféra skvělá.

