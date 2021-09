Je pro vás zápas s Baníkem v lize takový ten „větší“?

Určitě ano. Vždycky je to s nimi vyostřené, bylo to tak i v mládežnických kategoriích. Na tento zápas se vždycky hodně těším a když se uspěje, tak je oslava o to sladší. Beru to jako takové derby a snažím se na to nachystat úplně maximálně ať v hlavě, nebo fyzicky. A pak samozřejmě na hřišti odvést co nejlepší práci.

S hráči Baníku se znáte i z reprezentace, že?

S Filipem Kaločem se známe velmi dobře. Až přijede určitě ho pozdravím. Teď na reprezentaci jsme spolu bydleli přímo na pokoji. Popichovali jsme se už tam. Říkal jsem mu, že dostanou (směje se). Ale pravda se stejně ukáže na hřišti.

Jak je důležité jít do derby v klidu a pohodě, kterou díky šestému místu můžete mít?

Pohoda je důležitá před každým zápasem. Mohla být ještě větší, kdybychom to zvládli v Boleslavi. Bohužel to nakonec o chlup nevyšlo. Ale to se stane. Musíme dát hlavy nahoru a to víc se vrhnout na Baník a porazit ho.

Kde je síla Baníku?

Z mého pohledu je to s Baníkem pokaždé hodně o osobních soubojích. Hrajou tvrdý a rychlý fotbal. V tom se jim musíme vyrovnat. Pak už to bude jen na nás, co do zápasu přidáme navíc.

Jak se těšíte na fanoušky? Poprvé po covidu se očekává vyšší návštěva.

Já doufám, že hlavně našich fanoušků přijde co nejvíc, aby to z hlediska fandění bylo vyrovnané. S diváky se samozřejmě hraje daleko líp, než když během covidu vůbec nemohli chodit. Když to bylo bez fanoušků, tak to bylo bez emocí, celkově na prd. Bylo pro mě daleko těžší se do zápasu dostat. Hlavně v domácích zápasech vám fanoušci hrozně pomůžou. Když se povede akce a oni to ocení, tak vám to dodá další síly.

Trenér chválil fanoušky už po Jablonci. Cítíte po povedeném startu do sezony jinou energii?

S tím, jak šly nahoru naše výkony, tak začali přicházet i diváci. Já jenom doufám, že to bude jen pokračovat a bude jich chodit čím dál víc. Během covidu jsme byli od fanoušků trochu odstřihnutí. Bylo to určitě i tím, že jsme třeba ke konci sezony vlastně nehráli o nic. Teď je tu ale nová sezona. Máme nové cíle a nové výzvy. Šlape nám to zatím docela dobře. Tak snad to bude i pokračovat.