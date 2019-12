„Ani nevím, jak jsem se tam ocitl. Asi vítr mě tam zavál. Ale ne, Mojmír Chytil se krásně otočil s míčem a dával to pod sebe. Trenér to po nás samozřejmě chce, abychom takhle zadní tyč zavírali. Naštěstí jsem tam byl,“ vykládal po zápase.

Sigma zvítězila po dlouhých osmi zápasech. Útrobami Androva stadionu se po ligovém zápase rozléhal vítězný pokřik poprvé od září, kdy Hanáci zdolali Opavu.

„Bylo to perfektní pocit, moct si zase po čase zařvat. Ale už jsem si pomalu ani nemohl vzpomenout na text,“ culil se Vepřek.

Pro Olomouc šlo o vydřenou výhru. Liberec byl nebezpečný. Několik šancí pochytal brankář Mandous, párkrát Severočeši z dobrých pozic mířili mimo tři tyče. A když byl po hodině hry Mandous přece jen překonán, zjevil se v malém vápně zase Vepřek a odpravil míč do bezpečí.

„Ani nevím, jestli to šlo do brány. Balon letěl za mě a já jsem byl rád, že jsem se k němu vůbec dostal. Naštěstí jsme to zvládli,“ glosoval Vepřek.

Nervózní závěr přičítal především zjednodušení hry Liberce.

„Posílali tam nakopávané balony na vysoké hráče a tím nás dostávali pod tlak. Nemyslím si, že by nám chyběla kondice, nebo že bychom byli nějak nervózní z toho, že bychom mohli ukončit tu sérii. Podle mě jsme byli po celou dobu soustředění,“ uvedl olomoucký obránce, podle nějž Sigmu nerozhodila ani absence trenéra Látala na lavičce, ani kauza záložníka Václava Pilaře, který byl přeřazen do B-týmu.

„Pro nás se nic nezměnilo. Nemyslím si, že by bylo nějak těžší soustředit se na fotbal. A co se týká kouče? Dnes to celé vedl trenér Neček, tak jsme prostě poslouchali jeho. Proběhlo to všechno v pohodě, nebyl v tom žádný problém,“ dodal Vepřek.