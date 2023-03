Na jaře se rozehrál do skvělé formy a po asistencích se dočkal konečně také gólu. Antonín Růsek by měl být tím, kdo nahradí v létě Mojmíra Chytila, do té doby je prozatím pasován spíše do role nahrávače.

SK Sigma Olomouc, FK Pardubice 2:2, Antonín Růsek - zlaté číslo | Foto: Deník/Jan Pořízek

Šest asistencí, k tomu tři góly. To je bilance olomouckého ofenzivního fotbalisty Antonína Růska. Proti Českým Budějovicím se gólově prosadil po osmizápasové sérii bez trefy. Do statistik se v době gólového půstu zapisoval „pouze“ jako nahrávač. V devíti zápasech jich ale zapsal hned šest.

„Ten gól byl pro mě hodně důležitý a doufám, že to takhle bude pokračovat. Klíčový je tým a když budu platný, tak je jedno, jestli to bude asistencemi nebo góly. Ale když přijdou branky, tak to bude jen plus,“ říkal Růsek po utkání s Dynamem.

Jeho trefa byla parádní, ač na hraně. Ale Růsek si pohlídal ofsajdové postavení, poradil si s přesilou tří obránců a obstřelem na zadní trefil přesně.

„Už když jsem dostával balon za obranu, tak jsem si říkal, že kdybych si ho pustil, tak by mě asi stoper zakřižoval. Sekl jsem si to na střed a zkusil jsem to obalit na zadní a krásně to tam zapadlo. Hned jsem se ptal na lavce, jak to vypadá s ofsajdem, protože náběh byl na hranici, takže jsem úplně nevěděl. Ale když jsem šel na půlící čáru, tak mi rozhodčí řekl, že to je potvrzené,“ popisoval.

Gólů sice příliš nemá, ale více asistencí mají v nejvyšší soutěži pouze Casper Höjer, Marek Matějovský a Nemanja Kuzmanovič. Množství přihrávek na gól je také dáno systémem, jakým Sigma hraje.

Pokud nastoupí Růsek v útoku s Chytilem, má větší volnost odskakovat si pro míče do nižších pozic a tvoří. Hra na úplné špici je pak na Mojmírovi. Jde to vidět také na číslech. Chytil dal branek devět, ale pouze jedinou připravil přímou asistencí.

„S Mojou jsem spíše na desítce a při defenzivě se často dostávám až do našeho vápna. Někdy jsem takový box to box hráč a běhám od vápna k vápnu,“ přiblížil třiadvacetiletý forvard.

Jinak tomu bylo v momentě, kdy Chytil pro disciplinární trest chyběl. Růsek měl najednou operovat na hrotu a o distribuci míčů směrem k němu se tak museli starat jiní.

„Hrál jsem úplně na špici a nedostával se tolik do hloubky hřiště. A kde je to lepší? Je to zápas od zápasu. Třeba při těžkém utkání, jako bylo to v Plzni je pozice desítky nepříjemná, ale potom jsou zápasy, kdy dominujeme. Každopádně na hrotu můžete občas pošetřit síly na půlce a využít je potom při útoku,“ říkal Růsek.

I tak si z hrotové pozice pro Dynamu připsal další „áčko“ a u prvního gólu měl hokejovou terminologií druhou asistenci. Pomohl tím týmu, což je nejdůležitější, ale jak sám přiznal, branek by měl střílet více. „Tím, že jsem útočník, tak bych asistence pořád vyměnil za góly,“ pousmál se při otázce, která statistika mu dělá větší radost.

S Mladou Boleslaví se sice ani přihrávkou, ani trefou do statistik nezapsal, ale Sigma zvítězila 2:0, takže mohl mít radost. Do reprezentační přestávky jde tým Václava Jílka v dobré náladě a s cílem zabojovat o čtvrtou příčku.

„Asi se o tom moc nemluví, ale my jako kabina bychom to chtěli. Některé zápasy jsme měli dotáhnout, měli jsme mít o dva, tři body víc. Musíme to někde dohnat,“ ví Růsek, čímž narážel na sérii šesti remíz.

Právě vítězství s Českými Budějovicemi týmu pomohlo a navázal na něj také tříbodovým ziskem s Mladou Boleslaví. „Bylo důležité. Nechci říct, že na nás byla nějaká depka po sérii remíz, ale vnímali jsme to. Soustředili jsme se, abychom dali první gól a Budějovice nám k tomu pomohly vyloučením,“ říkal Růsek. Proti Boleslavi Hanákům zase pomohl soupeř Ondřej Karafiát rychlým vlastním gólem po stříleném centru Jiřího Slámy. Právě levý bek Sigmy dotírá na Růska s pěti asistencemi. Kdo jich bude mít nakonec na konci sezony více?

