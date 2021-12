„Těší nás, že máme nejvíc fanoušků. Srovnání s naším největším rivalem je samozřejmě důležité, ale náš klub nedefinuje Slavia, my jsme Sparta. Dle našeho názoru a nejen podle tohoto výzkumu jsme klubem skutečně s nejvíce fanoušky v republice,“ říká Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

Oba nejtradičnější tuzemské kluby mají už přes sto let fanoušky rozeseté skutečně po celé zemi.

„Toto vnímáme mimořádně silně. Odpovídá tomu množství poboček fanklubů v různých regionech, a také zájem o vstupenky na naše zápasy na stadionech ligových soupeřů,“ potvrdil Kasík.

Třetí místo patří Viktorii Plzeň, čtvrté ostravskému Baníku. Mezi něj a olomouckou Sigmu se vklínila ještě Zbrojovka Brno a Slovácko.

Štika letošní prvoligové tabulky získala mezi fanoušky ostatních klubů pomyslný titul nejsympatičtějšího mužstva. Možná přesnější však je, že je „nejméně neoblíbeným“ klubem. Nikomu nevadí.

Právě tak jej hodnotili i olomoučtí fanoušci. Dobré vztahy, alespoň podle průzkumu, jsou také se Zbrojovkou Brno a Parbubicemi.

Klubem, který nejvíce rozděluje fanouškovskou obec je znovu nepřekvapivě Sparta. Jak se říká: Buď ji milujete, nebo nenávidíte.

Možná trochu překvapivě ale Sparta není tím nejméně sympatickým mužstvem. Daleko víc fanouškům leží v žaludku dnes již druholigová Příbram.

Právě tak hlasovali i olomoučtí příznivci. Příbram mezi nimi dostala průměrnou školní známku 4,3.

„Co na to mám říct? Je to názor fanoušků, s tím se nedá nic dělat. Beru to jako fakt. My asi nemáme schopnost to nějak ovlivnit,“ krčil rameny prezident příbramského klubu Jaroslav Starka. Ten si sám uvědomuje, že jistou roli v pohledu fanoušků na klub může hrát i jeho osoba.

„Určitá averze tu určitě je. Může to být vůči klubu, může to být vůči mojí osobě. Já to respektuju jako názor fanoušků,“ prohlásil Starka. „My se můžeme snažit vylepšit image, ale asi to nemá moc velkou cenu. Když se udělá chyba pro Příbram, tak jsou toho plné noviny. Když se udělá chyba pro některý z lepších a bohatších klubů, tak je to v pořádku,“ doplnil Starka.

Druhý nejhorší byl v hlasování Hanáků Peltův Jablonec a až třetí Sparta.

A jak to dopadlo v obráceném gardu? Olomoucký klub nejpozitivněji vnímají na Slovácku. Stejnou známku 2,6 Sigmě vystavili i fanoušci Pardubic, v závěsu je Zlín. Na opačném konci pořadí jsou Jablonec, Sparta a Bohemians. Výsledná průměrná známka 3,0 ale svědčí spíš o neutrálním vztahu, než o nějaké nenávisti.