Následovaly tři do sítě Pardubic, stejný počet Českým Budějovicím, dokonce čtyři ve Zlíně, následně i v MOL Cupu v Uničově a také doma Jablonci. Vše zakončila remíza 3:3 s Mladou Boleslaví.

Aby ne, v té době měl raketový start záložník Martin Hála, který v osmi zápasech zaznamenal hned šest branek.

„Je pravda, že se to ke mně odráží a s věkem a zkušenostmi se mi daří najít správná řešení. Doufám, že to vydrží," říkal Martin Hála po jeho dvougólovém vystoupení v zápase s Jabloncem.

Ale nevydrželo. Od zápasu v Mladé Boleslavi mlčí a momentálně je od začátku prosince zraněný.

Sigma bavila a poprvé vyšla gólově naprázdno až v 9. kole v Teplicích. A jakoby nastala první krize. Z následujících šesti zápasů hned pětkrát neskórovala. Porazila pouze Karvinou na domácím hřišti 2:0 a bod za bezbrankovou remízu uhrála v Plzni - jinak si připsala čtyři porážky.

„Upozorňoval jsem, že nebudeme schopní udržet vysokou efektivitu ze začátku sezony, kdy nám vycházelo skoro všechno. Ruku na srdce, zase nedisponujeme takovou kvalitou, abychom dávali v každém zápase 3-4 góly. Problém ale je, že si teď ty šance ani nevytvoříme. Ochota podstoupit souboj, jít za gólem, to se nám teď trochu vytratilo,“ byl si vědom trenér Jílek po porážce na hřišti Bohemians.

Nejlepší střelci Sigmy:

Martin Hála 6

Mojmír Chytil 6 (z toho 5 za Pardubice)

Antonín Růsek a Pablo González 5

Ondřej zmrzlý a Pavel Zifčák 3

Kryštof Daněk, David Vaněček, Florent Poulolo 2

Radim Breite, Václav Jemelka, Michal Vepřek 1



Jarní střelci:

Mojmír Chytil a Ondřej Zmrzlý 1

Náznak zlepšení přišel, ale vydržel pouze týden. V sobotu 20. listopadu remíza 2:2 s Hradcem, v úterý výhra v MOL Cupu 2:1 na penalty v Budějovicích a sobotní kanonáda 5:1 v Pardubicích.

Jenže to byl jen náznak. z následujících tří prosincových duelů získali Hanáci pouze bod za remízu se Zlínem 1:1.

Se Fastavem už zase šance měli a velkou zazdil Antonín Růsek. „Trenér brankářů Lovásik mě upozorňoval, že brankář Rakovan chodí brzo dolů, že mu mám zkusit udělat kličku, ale volil jsem střelu a dopadlo to špatně. Rozhodlo, že jsme byli impotentní vepředu a v zakončení,“ popisoval Růsek s tím, že i trenér brankářů radí útočníkům, jak na gólmany vyzrát.

Zlepšení v teple

Následovala zimní příprava, která Sigmu ukázala v dobrém světle. Obzvláště zápasy na Maltě, kde v každém z nich proti Aalborgu, Trnavě i Tirolu nastřílela tři góly a všechny vyhrála.

Kouč Jílek neustále zmiňoval důraz na presink a získávání míčů, což se olomouckým ve většině duelů daří. Horší už to ale je s produktivitou a proměňováním šancí.

První náznak přišel už v generálce s Brnem, kdy Daněk neproměnil penaltu a Jílek nechápal, proč ji nekopal Růsek.

V Jablonci nebyla Olomouc horším týmem, nicméně ani přes příležitosti gól nedala a body taktéž nezískala. Nebo tedy skórovala, ale z ofsajdu. A když potom ještě dvakrát brankáře její hráči překonali, zaskočil na brankové čáře obránce. Tam se to ještě dalo z nějaké míry přičíst špatnému terénu.

Jenže následovalo 120 minut ve čtvrtfinále MOL Cupu se Slováckem, kde opět Hanáci zahodili pokutový kop - neproměnil Španěl Pablo González, ale tentokrát byl problém také v tom, že si Olomouc žádnou jinou velkou příležitost nevytvořila.

Statistiky Sigmy na jaře:

4 zápasy

390 minut

3 krát bez vstřeleného gólu

2 vstřelené góly

28 rohů - 0 gólů ze standardek

24 střel na bránu

45 střel celkem

„Bylo tam málo pohybu a kvality. Neměli jsme druhé balony, soupeř hrál jednoduše, my víceméně taky. Vázla přechodová fáze, hodně jsme hráli pomalu a přihrávali dozadu. Byla tam strašně malá nebezpečnost z obou stran a celkově jsem postrádal větší energii a intenzitu činností,“ viděl Jílek problémy.

A co se tedy změnilo oproti Maltě, kde se týmu dařilo? Soupeři na soustředění se více snažili rozehrávat, šli do většího rizika, což vyhovovalo presinkovému stylu Sigmy.

„Není to jen o kvalitě, ale také o větší odvaze vzít si balon včas, doplnit útočnou akci a být nebezpeční. Musíme dostat sebevědomí na vyšší úroveň. Potom se budeme prosazovat i individuálně, což tam teď není,“ viděl změnu Jílek.

Olomoučtí fotbalisté si zvedli náladu s Mladou Boleslaví, kdy se prosadil Mojmír Chytil, od kterého si Václav Jílek před startem jara hodně sliboval a také Ondřej Zmrzlý, který při výhře 2:1 zaznamenal gól a asistenci.

Jenže ani v tomto duelu se nevyvarovali neproměněné obrovské příležitosti. Antonín Růsek trefil z penalty tyč a místo navýšení vedení na 3:1 ještě Sigma mohla o vítězství přijít. Nutno říct, že utkání dohrála v poklidu, soupeře už do šance nepustila, a proto se tak nestalo.

Nevím už, co udělat, abychom z penalty skórovali, ale díky Bohu nás to tentokrát nestálo body. Už nebyl určený Pablo, protože jsme si dělali statistiku a z posledních čtyř tři nedal. Tonda má předpoklady, protože je to technický hráč s utaženou střelou, trefuje to, kam chce a umí to. Byl jsem přesvědčený, že to trefí. Dokonce jsem porušil už i svůj rituál. Když jsem se nedíval, tak jsem si říkal, že to jde se mnou, protože nevěřím hráči. Tentokrát jsem se díval, ale stejně to nepomohlo. Musíme vymyslet něco jiného, abychom tohle „neumění“ prokopli,“ popisoval tehdy Jílek.

Jenže zahazování šancí vyvrcholilo ve Vítkovicích, odkud si ze zápasu proti Baníku Ostrava měla Sigma přivést minimálně bod.

Jenže Radim Breite či Vít Beneš v největších šancích selhali. Přidal se k nim také Pablo, který měl minimálně dvě střelecké příležitosti a na konci zápasu svítila u názvu Sigmy Olomouc opět a na jaře už potřetí nula v kolonce vstřelených branek.

„Věřím, že daný hráč, který v šanci je, se s ní snaží naložit jak nejlépe umí. Chce dát za každou cenu gól, ale je před ním gólman a někdy i bránící hráč. Myslím, že třeba Radima Breiteho při jeho šanci brankář Laštůvka dobře přečetl a věděl, kam to bude hrát. Rozhodla jeho zkušenost, chytrost a předvídání,“ popisoval Beneš.

„Šance Radima byla jednoznačná. Brankář už leží a my ho trefíme,“ kroutil hlavou Jílek.

Ve čtyřech ostrých duelech na jaře vyprodukovala Olomouc celkem 45 střel, z toho více než polovina (24) mířila mezi tři tyče. Jenže pouze dvě znamenaly gól.

Velkou bolestí olomouckých jsou pak standardní situace. Z těch se neprosadili ani jednou. Nejblíže tomu byl po rozehraném rohovém kopu na krátko a následném centru Chvátala Vít Beneš právě na Baníku, jenže Laštůvka jej vychytal.

Nejlepší nahrávači:

Juraj Chvátal 6

Tomáš Zahradníček 5

Antonín Růsek, Ondřej Zmrzlý, Kryštof Daněk, David Vaněček, Jiří Spáčil 2



Jarní nahrávači:

Juraj Chvátal, Ondřej Zmrzlý 1

Celkově ale Hanáci zahrávali 28! rohů ve čtyřech zápasech. Když k tomu přičteme pár přímých kopů z nebezpečných pozic a vyjde nám nula gólů z těchto možností, tak je to k zamyšlení.

„Nevybavuji si, že bychom nějakou standardku zahráli do kvality, byla to naše velká bolest,“ potvrdil trenér Václav Jílek po zápase s Mladou Boleslaví.

„Na Ondru Zmrzlého mám daleko větší nároky na zahrávání standardek. S takovou kopací technikou, kterou už několikrát v minulosti prokázal, musí být schopný dostat do správného prostoru tři, čtyři míče, ne jeden,“ pokračoval kouč.

„Nedaří se mi je kopat jako na Maltě, kde to bylo super, teď je to fakt bída. Nevím, co mám dělat, nacvičujeme to hodně, ale asi se tomu musím věnovat víc,“ věděl sám exekutor.

A co tedy s tím?

„Žádná šance není jednoduchá, musíme zachovat klidnější hlavu,“ myslí si Daněk.

„Jsem rád, že se do těchto situací dostáváme, ale v řešení pokulháváme. Je to o kvalitě řešení a tu prostě nemáme. Můžeme se bavit o systémových věcech, jak situaci lépe otevřít a dohrát. Máme velký prostor na práci, ale jde to ruku v ruce s růstem hráčů. Není to o tom, že se týden zaměříme na zakončení a najednou to bude mít efekt,“ uzavřel Václav Jílek.