Druhý zápas na jaře má za sebou fotbalová Sigma Olomouc. A ani v souboji s Hradcem nikterak neoslnila, ba naopak. Bezbranková remíza je další ztrátou v boji o skupinu o titul a pohárovou Evropu. Opět nebyl problémem jen výsledek, ale rovněž výkon. Nedostatky vnímá také trenér Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 0:0, Václav Jílek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Dva zápasy, jediný bod, žádný vstřelený gól a tři střely na bránu. To je bilance olomoucké Sigmy v jarní části FORTUNA:LIGY. Není to optimální start, obzvláště ne, když by klub chtěl hrát o pohárovou Evropu, kam měl po podzimu relativně dobře nakročeno.

„Cítíme, že se propadáme. Jeden bod ze dvou zápasů je málo. Je to komplikace. Ztráty se kumulují, což je zásadní a my potřebujeme vyhrát za tři body, nejlépe v některých zápasech po sobě, abychom měli reálnou šanci se k cíli dostat,“ uznal kouč Václav Jílek. Hanákům se navíc nedaří ani na vlastním stadionu, kde nevyhráli již pětkrát v řadě. „Je to už strašně dlouho. Bavíme se, že tady chodí málo lidí, ale s Hradcem i při té návštěvě byla atmosféra výborná. Fanoušci stáli za hráči a povzbuzovali je celý zápas. O to víc mě mrzí, že jsme jim to nevrátili vítězstvím,“ litoval.

Jenže je otázka, jak dlouho za týmem budou fanoušci stát, protože v obou duelech, které tým na jaře sehrál, byl horší. Obzvláště v Liberci nepůsobil vůbec dobře pohybově, drhla mu kombinace, vytvořil si jedinou šanci a trefil pouze jednou prostor mezi třemi tyčemi.

S Hradcem vypadal úvod duelu podobně. Postupně se sice Olomouc do hry alespoň částečně dostala, ale žádné kombinace vedoucí ke stoprocentním šancím nepřicházely. Sigma měla opět jedinou, když po Vodhánělově pasu trefil Novák tyčku,

„Chyběla nám určitá míra kvality a pohybové aktivity. Hráči chtějí uspět, ale mají to jednoznačně v hlavách. Vidí, že to v určitých fázích nejde a pak se to podepisuje na výkonu. Chybí nám lehkost, kterou jsme měli na podzim. Máme trošku svázané nohy a proti Hradci jsme se také hledali i v rozestavení, které jsme zase měnili,“ popisoval Jílek, který ze základu vyndal Jiřího Slámu a s Filipem Novákem nalevo zvolil čtyřobráncový systém místo toho na tři stopery.

Otázkou pak je, proč tým působí, že není stoprocentně kondičně připravený. V Liberci to bylo jasně zřetelné, s Hradcem již méně, ale přesto… „V Liberci jsme neodevzdali takový výkon, který by korespondoval s výkony z podzimu ani po běžecké stránce,“ odpověděl Jílek na otázku, jaká měla hráči běžecká čísla z duelu proti Slovanu.

„Proti Hradci to také opticky působilo, ale v Liberci to byl celozápasový průšvih, tady bych to tak nenazval a nebyla to podle mého otázka, že jsme nestačili fyzicky. Přesto bych čekal, že to budeme my, kdo bude mít prvních dvacet minut navrch, to tam ale nebylo. Musíme si však počkat na čísla, nechci střílet od boku,“ pokračoval na tiskové konferenci k utkání s Hradcem a uznal, že soupeř měl k vítězství trošku blíže.

Pro Sigmu je to však velký problém, protože má za sebou téměř měsíc a půl dlouhou zimní přípravu a nyní bude kondici nabírat složitě, ještě v době, kdy tým čeká středeční dohrávka v Teplicích a následně zajíždí v neděli do Českých Budějovic.

„Problém je hlubší a musíme si to vyhodnotit. Důvod teď neřeknu, kluci trénují a režim jsme výrazně neměnili. Jen příprava byla jiná, na začátku tam nebyla objemová část, ale herní na Maltě. Nepředvádíme výkony, jaké bychom si představovali a musíme na tom pracovat,“ sdělil Jílek.

V pohodě zatím nehraje ani útočník Lukáš Juliš, od kterého se očekávají góly, na který Sigma v lize čeká 261 minut. „Luky není jiný, než byl. Je podobný i co se týče reportů o pohybové aktivitě, ale sám vám řekne, potřebuji dát gól. Kdyby dal v Liberci šanci, kterou běžně proměňoval, tak by to třeba bylo jiné, byť šlo o prohrány zápas. S Hradcem jsme mu ale příliš nepomohli a nedostávali se do nebezpečných prostorů. Kluci by se chtěli udržet nahoře, ale k tomu je potřeba mít dostatečné sebevědomí a kvalitu,“ komentoval Jílek.

Ten v sobotu nasadil do středu hřiště kreativní Pospíšila (jediný odchovanec v základní sestavě Sigmy) se Zorvanem, ale ve druhém poločase míč spíše létal vzduchem, což vadilo také zkušenému obránci Filipu Novákovi. Navíc Juliš není typem útočníka, kterého Sigma měla v Chytilovi, či Hradec ve vzájemném souboji ve Vašulínovi, aby udržel většinu dlouhých míčů. Vzhledem k absenci zraněných Zifčáka a Fialy ani nebyl prostor nic změnit.

O nebezpečnost se tak snažili Singhateh s Vodhánělem, Chvilkami se jim to alespoň částečně dařilo, ale v průběhu druhého poločasu začali ztrácet směrem dozadu. „Patřili k nejnebezpečnějším hráčům, ale po ztrátě míče nepracovali v dostatečné intenzitě dozadu, proto tam měl Hradec tolik prostoru. Bylo před námi ještě třicet minut a nemohli jsme nechat soupeře, aby byl z brejkových situací tak nebezpečný,“ objasnil Jílek jejich střídání.

Sigma se potřebuje zvednout. Běžecky, kombinačně i střelecky. Bude to fuška, ale moc prostoru na další zaváhání není.