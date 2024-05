Fotbalová Sigma Olomouc má za sebou doslova tragické jaro. Místo bojů o evropské poháry se nakonec strachovala, aby nehrála skupinu o udržení. To se díky dobrému podzimu, ze kterého si přinesla bodový polštář, nestalo. Hodnocení uplynulé sezony Hanáků však nemůže být pozitivní. Skončila zklamáním. Cíl se nepodařilo naplnit. Co se Olomouci na jaře (ne)povedlo? Pozitiva se hledají těžko

Fanoušci Sigmy před zápasem se Spartou pochodovali z Horního náměstí na stadion. 28. dubna 2024 | Video: Deník/Daniela Tauberová, Michal Muzikant

Špatný start

„Chceme zabojovat o Evropu,“ tak zněla jasná slova z Androva stadionu před startem jarní části - mluvili tak hráči, trenéři i sportovní ředitel Ladislav Minář. Jenže už v přípravě bylo na Sigmě znát, že to není ono. A to se potvrdilo. Olomouc vůbec nechytila začátek. A to nejen výsledkově, ale ani herně. Zatímco většina soupeřů vypadala kondičně nabušeně, Hanáci tahali nohy. „Neběhá nám to,“ potvrdil po pár zápasech také kapitán Radim Breite. Viděli to všichni. Je jen otázka, kde byla chyba. Zda v úvodu přípravy, kdy Olomouc zvolila herní část na Maltě. Nicméně se to nepovedlo dohnat a z prvních čtyř zápasů vydolovala Olomouc jediný bod. Navíc byla ve všech duelech horším týmem.

Změna trenéra

Špatný úvod odnesl po porážce v Českých Budějovicích trenér Václav Jílek. Náhrada? Posun jeho asistenta Jiřího Saňáka. Přineslo to zlepšení? V prvních dvou zápasech bodově ano, jinak se to úplně říct nedá. Sigma sice remizovala s Bohemians a vyhrála na Baníku, ale ani v dalších zápasech herní projev nahoru nešel. Navíc pod Saňákem zapsala jen dvě výhry, dvě remízy a hned šest porážek při skóre 13:22. Jen jednou se týmu povedlo udržet čisté konto. Jiří Saňák byl u týmu celou dobu s Václavem Jílkem, tudíž nešlo o žádný výrazný impuls. „Chtěl tam dát něco svého, ale úplně se to nepotkalo s tím, co jsme předváděli na hřišti,“ hodnotil obránce Jakub Pokorný po posledním duelu.

V Sigmě skončí trenér Saňák. Jaké jsou varianty a co další odchody a příchody?

Rotace sestavy a zranění

Olomouc také hledala celé jaro ideální sestavu. Pouze jednou hrála Sigma dva zápasy za sebou ve stejné jedenáctce. A to po výhře na Baníku. Jinak vždy v sestavě nějaké změny byly. Ať už v bráně, obraně, záloze či útoku. Promluvila do toho také zranění. Postupně vypadávali klíčoví hráči jako Beneš, Novák či Chvátal. Dále na to měly vliv karetní tresty, za které stáli například Vodháněl, Juliš, Pokorný, Breite, Zorvan či Fortelný. A v neposlední řadě také výkony a výsledky.

Střed a pozice pro Pospíšila

S rotací sestavy souvisí také středová řada. Jisté místo měl buldok a kapitán Radim Breite, kolem něj se však hráči točili. Ať už to bylo rozestavením či z výkonnostních důvodů. Denis Ventúra v sezoně nepřesvědčil, Filip Zorvan šel nahoru a snažil se hrát. Od hostování Fortelného ze Sparty se čekalo víc. Spáčil či Langer neprorazili. Velkou posilou měl být Martin Pospíšil, ale kouči Václavu Jílkovi bylo vyčítáno, že mu neumí najít pozici. Nicméně na podzim Pospíšil nepodával ideální výkony, brzdilo jej také zranění. Na jaře se zdálo, že mu dal Saňák malinko víc volnosti, bylo na něm znát lehké zlepšení, nicméně vzhledem k limitům směrem do defenzivy byl několikrát stažen. V příští sezoně potřebuje Olomouc najít recept, jak tohoto střeďáka, který umí spoluhráče uvolnit, lépe využít a dostat do top formy.

Opět chybující Macík

Zkušený slovenský gólman Matúš Macík dostal opět od začátku roku důvěru. Byl jedničkou, jenže zase to nevyšlo. Opět udělal hrubou chybu. Proti Pardubicím mu podjel míč pod podrážkou při malé domů, což nastartovalo hosty k vítězství, čisté svědomí neměl ani při penaltě v Mladé Boleslavi, ač si ji následně chytil. Nicméně po duelu s Pardubicemi se už v bráně neobjevil, ač kouč Saňák říkal, že je pro něj stále jedničkou a kdyby nebyl zraněný, chytá. Šanci dostal Stoppen, který občas také mírně zachyboval, nicméně i podržel (v některých zápasech podržel také Macík, například na Baníku). Ale Stoppen má potenciál směrem do budoucna. Po výkonech na Maltě a chybách Macíka měl dostat přednost už v úvodu jara.

(Ne)produktivní útok

Zatímco na startu sezony šel z tandemu Vodháněl, Juliš strach, na jaře se jim příliš nedařilo. Vodháněla už na podzim zabrzdilo zranění a nepomohly mu ani zbytečné karty, což se opakovalo i na jaře (9 žlutých, 1 červená). Zatímco na podzim zapsal 4 góly a 2 asistence, na jaře přidal už jen 2 přihrávky na gól. Optimální nebyly ani výkony Lukáše Juliše, který dokonce v závěru vypadl ze základní sestavy a nahradil jej Pavel Zifčák. V úvodu jara se zdál být Lukáš Juliš na pohled zatavený, neběhalo mu to, nedostával se do šancí, což samozřejmě souvisí také se servisem od spoluhráčů. Juliš dal po zimní pauze „jen“ čtyři ze svých celkových dvanácti tref. A Sigmě to chybělo., jelikož druhý nejlepší střelec měl jen čtyři branky.

Pokorný měl nejlepší sezonu, ale... Špatné vztahy v kabině? Neřekl bych

Posílení a nevýrazný Singhateh

V zimě odešel Zmrzlý, ale náhrada pořádná nepřišla. Sigma dovedla Jakuba Elbela z druholigového Prostějova, ten ale v přípravě nepřesvědčil a ve FORTUNA:LIZE neodehrál ani minutu. Naskakoval jen za béčko. Na levé straně tak dostal šanci Jiří Sláma, kterému to ale také příliš nelepilo, navíc jej opět brzdilo zdraví. Alternovat tam tak musel Filip Novák, případně mladík Filip Uriča. To je pozitivum, že dvacetiletý fotbalista naskočil do deseti zápasů a odehrál 574 ligových minut. Nicméně si Sigma nechala z Prostějova uniknout levonohého stopera Karla Spáčila, který se v Hradci Králové prosadil okamžitě do základu a dokonce je produktivní. I vzhledem k možnému odchodu Filipa Nováka je to na pováženou Na hostování ze Slavie dorazil Ebrima Singhateh. Čekalo se, že vytvoří vepředu úderné trio s Julišem či Vodhánělem, případně bude alternací. Jenže ani on se výrazněji neprosadil. Odehrál 10 zápasů, ale v nich méně minut než zmiňovaný Uriča - 467. Dal jediný gól - z penalty. Snažil se přecházet jeden na jednoho, což se od něj čekalo, jenže často míč předržoval a snažil se to strhnou zbytečně sám, což se mu nedařilo a přicházely laciné ztráty. Musí přidat, stejně tak Olomouc musí kádr vhodně doplnit.

Mladíci

Už bylo zmíněno, že se na jaře do sestavy dostal Filip Uriča. Postupem času, i kvůli absencím, dostávali příležitost další hráči z béčka. V závěru sezony se ukazoval Jáchym Šíp, kterého po delší době Olomouc opět vytáhla z béčka či zmiňovaný gólman Stoppen. Minuty dostával také František Matys. Z béčka se pokusili trenéři opět oživit Jiřího Spáčila či Pavla Zifčáka, kteří však svým věkem (25) už nepatří mezi žádné mladíky. Stejně tak 23letý Langer, který i přes povedenou přípravu příliš šancí nedostal. Naopak se nepodařilo zapracovat do áčka Mosese, který dostal v sezoně jen 59 minut či Deleho (135 minut). Ani Jan Fiala se výrazněji neprosadil.

Střípky D. Kobylíka: Béčko je osvěžení Sigmy, Prostějov to má ve svých rukou

Dění okolo klubu

Kabinu i výsledky mohlo částečně ovlivňovat také dění okolo klubu. Hráči i realizační tým vnímají, co se kolem nich děje. Informace v médiích, protesty fanoušků a vyvrcholení s prasečími hlavami. Nic záviděníhodného. Atmosféra v útrobách Androva stadionu tím musela být ovlivněná, ač fanoušci šli po vedení a hráče několikrát podpořili. Je otázka, jak moc to mohlo výkony ovlivnit, nicméně se v tom pravděpodobně nepracovalo nejlépe. Atmosféře neprospěla ani různá vyjádření na klubovém webu. Rovněž se řešil a stále řeší zájem americké společnosti Blue Crow Sports Group o vstup do klubu.

Sigma poprvé jednala o nabídce Američanů. Rozhodnutí nepadlo

Pozitiva?

Mezi pozitivum se dá určitě zařadit vydařený pochod fanoušků před utkáním se Spartou, na který se jich sešlo poměrně dost. Ve stejném zápase Sigma poprvé v historii samostatné české ligy vyprodala stadion, ale to bylo hlavně díky soupeři. Za pozitivum se dá označit také práce béčka, ač tým hraje ve starší sestavě, než by béčku slušelo, tak umístění a jarní forma zaslouží ocenění.

Zdroj: Michal Muzikant

Promarněná šance

Celkově Sigma mohla proklouznout do pohárové Evropy, kdyby si udržela standard z podzimu. Ztráceli totiž také konkurenti - Baník Ostrava, Mladá Boleslav a také Slovácko. Čtvrté místo tak bylo v této sezoně hratelné pro více týmů. Jenže Olomouc tuto možnost promarnila a udržení přestárlého kádru po vzoru Slovácka se jí nevyplatilo. Bude jej tak muset obměnit. Kromě hrozivé jarní bilance 2-3-9, (14:28) k tomu přispěla také domácí nemohoucnost. Doma měla totiž Sigma bilanci 1-2-3 a do zápasu s Jabloncem společně ještě se zápasy z podzimu čekala Sigma na výhru na Andrově stadionu sedm zápasů. V tabulce za odvetné zápasy skončila Olomouc předposlední. Horší byla jen Karviná.

Saňák o sezoně či budoucnosti: Zklamání, jako dočasný kouč končím