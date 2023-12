Fotbalová Sigma Olomouc má za sebou téměř polovinu ligového ročníku FORTUNA:LIGY 2023/24. Přezimují pátí, jaká je analýza Deníku týmu trenéra Václava Jílka?

MOL Cup: Sigma Olomouc - Plzeň (16.11.2023) | Foto: Jan Pořízek

Dobrý start, výpadek a vyhlídky do jara

Dobrý start do ročníku měla Sigma. Prohrála jen na Spartě a v Plzni a zbylých šest zápasů vyhrála. Dlouho se držela na čtvrtém místě v kontaktu se třetím. Jenže paradoxně hra šla nahoru, ale přišel výsledkový úpadek. Začalo to porážkou na Bohemians a s Baníkem. Přes výhru s Mladou Boleslaví to pak pokračovalo třemi ztrátami s týmy ze spodku tabulky. Olomouc nedokázala vyhrát v Pardubicích, Jablonci ani doma se Zlínem. Právě body se Zlínem chybí nejvíce. Poté doma padla také se Slavií a Plzní. Mezitím remizovala se Slováckem. Remíz je méně než v minulé sezoně, ale tyhle ztráty zapříčinily, že Olomouc není třetí a nemá komfortní náskok na prostřední skupinu. Přezimuje pátá pouze o bod před sedmou Mladou Boleslaví, proti které však má utkání v Teplicích k dobru. Ztráta na bronzovou příčku už je však sedmibodová. Celkově měla mít Sigma alespoň o čtyři body více, vzhledem k tomu, kolikrát promarnila vedení.

Kanonýr Lukáš Juliš

V létě přivedla Sigma útočníka Lukáše Juliše a ten se jí vyplatil. Vyšla mu příprava a pohodu si přenesl také do soutěže. Na podzim vstřelil osm gólů. Často šlo o branky důležité, kterými poslal Olomouc do vedení nebo srovnával nepříznivý stav. Odehrál šestnáct zápasů. Škoda výpadku kvůli svalovému zranění na konci září. Tehdy táhl sérii čtyř zápasů, v nichž dal gól, ale potom musel vynechat dva duely, jelikož s Baníkem si zranění obnovil a v Pardubicích naskočil také až na poslední půl hodinu. Nebýt zdravotních problémů, mohl mít gólů ještě více. Pokud mu zdraví vydrží, může na jaře pomýšlet na boj o krále střelců a Sigmě pomoci k bodům. Prokázal, že na Hané mu to pálí.

Nevyužitý Pospíšil a přibržděný Vodháněl

Pozice a výkony Martina Pospíšila se během podzimu několikrát probíraly. Prozatím však olomoucký středopolař nenašel ideální formu a během úvodních devatenácti kol nebyl tak vytížený, jak by si asi představoval. V záložní hierarchii jej předskočili jiní a on teď bude muset dokazovat, že do základu patří. Jak sám prozradil v rozhovoru pro Deník, trápily jej také zdravotní problémy. Je však otázka, zda mu trenéři najdou ideální pozici tak, aby byl pro tým co nejvíce prospěšný. Kouč Jílek věří, že má Pospíšil týmu co dát, kvalitní fotbalista na to je zcela určitě. Stejně tak zatím nenaplnil potenciál v olomouckém dresu Jan Fortelný, od kterého si kouč Jílek slibuje více. Naopak příjemným překvapením podzimu může být Filip Zorvan, který se prosadil do základní sestavy a mnohdy nepředváděl úplně špatné výkony. Výborně do sezony vletěl také Jan Vodháněl. Vydržel zdravý v letní přípravě a v úvodu sezony společně s Julišem tým táhl. Jenže v samotné sezoně jej zdravotní trable přece jen přibrzdily. V úvodních devíti kolech měl 4+1, jenže pak musel po dvaceti minutách utkání s Baníkem dolů a od té doby naskočil do třech ligových zápasů a v poháru s Plzní se zranil až do konce podzimu. Hře Sigmy určitě chyběl.

Absence druhého útočníka

Lukáš Juliš párkrát chyběl a v té době se ukázalo, že Sigma za něj nemá adekvátní náhradu. Pavel Zifčák chodil do utkání v roli žolíka, ale čísla nepřicházela, postupně se tak v hierarchii propadl. Šance začal dostávat Denis Kramář a ač nebyl také plnohodnotnou náhradou, tak se rovněž zranil. Přišla také řada na Jana Fialu, který toho za 76 minut nemohl zase tolik ukázat. V létě dorazil Nigerije Yunusa Muritala, ale postupně se úplně vytratil i kvůli četným zdravotním problémům odehrál pouze 65 minut. Sečteno, podtrženo, pokud se Julišovi nedaří, nebo chybí, trenér Václav Jílek nemá příliš možností, jak hru na hrotu oživit. Tohle je post, kde musí Olomouc přivést posilu, což olomoucký lodivod po posledním utkání s Plzní také potvrdil.

Produktivní beci

Nejen při absenci gólového Lukáše Juliše se v Olomouci můžou spolehnout na velmi dobrou ofenzivní sezonu obránců. Nejvíce vyčnívá Ondřej Zmrzlý, který na podzim oplýval skvělou formou, kterou potvrdil třemi góly a pěti asistencemi. U něj se jen na Hané musí obávat, aby nepřišlo laso z nějakého lepšího týmu. Prozatím údajně žádná konkrétní nabídka na stole neleží, každopádně Zmrzlý nevynechal ani minutu a patřil ke klíčovým mužům Sigmy. Tři trefy zaznamenal také Jakub Pokorný, po dvou pak Juraj Chvátal, který přidal tři asistence a Vít Beneš, který přihrál na gól jednou. Asistenci zaznamenal také Lukáš Vraštil. Na tohle se trenérovi Václavu Jílkovi dobře dívá. A to se ještě čísly neprosadil, v jiných angažmá gólový, Filip Novák. Každopádně ten ukázal, že je pro Olomouc posilou. Jde to vidět obzvláště ve výstavbě kombinace od stoperů. Také se díky němu může Zmrzlý plně soustředit na ofenzivnější pozici wingbeka.

Brankáři

Začalo to v minulé sezoně, kdy si slabší chvilku vybrali Matúš Macík, Jakub Trefil i Tadeáš Stoppen a pokračuje to i v tomto ročníku. Sigmu potopili svými hrubkami opětovně Macík a také jeho nástupce Tomáš Digaňa. Časy, kdy gólmani Olomouc drželi, jsou pryč. I tady by se hodilo zapřemýšlet, zda není na místě přivést novou tvář. Nebyly totiž zápasy po sobě, v nichž by muži v rukavicích Hanáky vyloženě drželi a chytali něco navíc. A to v boji o pohárovou Evropu potřebujete.

Porážky s top trojkou

Sparta, Slavia a dvakrát Plzeň (třikrát s pohárem) – vše porážky. Sigma Olomouc platila za tým, který dokázal nejlepší trojce zatápět. Herně to proti těmto sokům, kteří hrají evropské poháry, nebylo špatné ani na podzim, jenže tým nezískal ani bod, což je trošku škoda. Obzvláště ztráty s Viktorií a vypadnutí z poháru musí Hanáky mrzet.

Ztráty vedení

Sigma Olomouc prohrála v lize na podzim šest utkání. Hned ve třech z nich ale vedla. To není úplně dobré nakládání s potenciální výhodou. Navíc obdobně tomu bylo také v MOL Cupu s Plzní. Vedení tak ztratila s konečný nulovým ziskem ve čtyřech ze sedmi duelů (třikrát s Plzní a jednou na Bohemians).

MOL Cup

Jak se říká, přes pohár vede nejkratší cesta do Evropy. Sigma Olomouc však skončila ještě na podzim. Po zápasech, v nichž byla favoritem, však vypadla s Plzní, která ale přijela na Andrův stadion oslabená o reprezentanty a zraněné. To je určitě kaňka na první polovině sezony. Ani postup přes druholigový Žižkov se nerodil lehce. Každopádně je pro Sigmu škoda, že nevyužila domácího prostředí, absencí Viktorie a nepostoupila do čtvrtfinále. Vzhledem k tomu, že v něm dojde k derby by v cestě případně stál už jen jeden tým z top trojky.