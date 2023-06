Udržení Chytila pro jarní část

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha (23.5.2023), Mojmír ChytilZdroj: Deník/Jan Pořízek

Hodně se diskutovalo v zimní přestávce, zda Mojmír Chytil odejde do Slavie hned nebo až po skončení sezony. Sigma se s pražským klubem nakonec domluvila na druhé variantě. A pro boj o nejlepší šestku či čtvrté místo to byl zásadní krok. Chytil vstřelil polovinu ze svých dvanácti ligových tref na jaře. Byť všechny dal v zápasech, které skončily remízou, znamenaly pro Sigmu důležité body. I díky jeho gólům, a spolehlivosti při zahrávání penalt se Hanáci udrželi v nejlepší šestce. A nebylo to jen o číslech. Na Chytilovi navíc stála ofenzivní hra a byl pro tým důležitý. Ač sám chtěl přidat branek víc, byl nejlepším hráčem sezony Sigmy. Týmu sice nakonec do evropských pohárů nepomohl, ale pomohl k premiérové účasti ve skupině o titul, což je pro Sigmu úspěch. Prokázal skvělý charakter a i přes oddálení přestupu nechal na hřišti za Sigmu duši. Kdyby odešel, asi by Sigma do souboje o Evropu tolik nepromluvila a zavřela si dveře mnohem dříve. Chytil však odešel do Slavie za méně výhodných podmínek, než by tomu bylo v zimě. Stále se to tak jeví kvůli nezdaru směrem ke Konferenční lize jako ztráta, ale bylo vidět, že Sigma chtěla zabojovat.

