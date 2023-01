Ani po Spartě totiž na Sigmu nečekají lehcí soupeři. Následuje duel v Uherském Hradišti proti neoblíbenému Slovácku, s nímž Hanáci osmkrát v řadě nevyhráli, poslední tři duely prohráli a z venkovního tripu přivezli tři body naposledy v roce 2012. Týden nato pak svěřenci Václava Jílka přivítají pátý Hradec Králové, který na ně momentálně ztrácí jediný bod. Těžký start Sigma zakončí v Liberci, kde na konci listopadu v poháru schytala porážku 1:4.

„Bude to těžké. Los pro nás není jednoduchý, ale o to lepší je to výzva. Čekají nás soupeři, kteří mají svoji ambici. Na druhou stranu, pokud by se nám podařilo bodovat v těchto zápasech, tak máme šanci bojovat o příčky nahoře,“ říkal na úvod přípravy kouč Sigmy Václav Jílek.

Sigma je sice čtvrtá, ale když se podíváme na los úvodního kola nejvyšší soutěže, tak při shodě výsledků může okamžitě spadnout na osmé místo. Vždyť jen jedenácté Brno (skupina o udržení) na Hanáky ztrácí pouhé čtyři body, třinácté České Budějovice o další dva body více.

„Pohled na tabulku je hezký, ale když se na ni zadíváte, tak už to tak pozitivní ve smyslu bodového zisku není. Zopakuji to, co se tady říká, rozdíly jsou minimální a je potřeba, abychom od prvních kol byli schopní bodovat, protože jinak se může rychle stát, že jste na druhém konci tabulky,“ uvědomují si všichni na Andrově stadionu včetně trenéra Jílka.

Před sezonou byl cíl jasný, skončit lépe než v té minulé (8. místo), tedy být alespoň sedmí. Stále je tam ale otázka skupiny o titul, která je zřejmým přáním klubu z Olomouce. O to více se to nabízí, když podzim zakončila Sigma jako nejlepší tým za odskočenou top trojkou (Plzeň, Slavia, Sparta). Sportovní povinnost tak velí: Zůstat minimálně tam, kde je Sigma nyní.

„Musí to být cíl. Dostali jsme se do této pozice a chtěli jsme to i před sezonou. Bylo by alibistické říct, že to není cíl. Ale… Větu být v šestce si teď řekne asi deset dalších týmů,“ uzavřel Václav Jílek.