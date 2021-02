„Budeme mít někdy lepší možnost porazit Spartu, než vést 2:0 a jít sami na branku? Já myslím, že těžko,“ tázal se trenér fotbalistů Sigmy Olomouc Radoslav Látal po spektakulární nedělní podívané.

Nestranné fanoušky musela bavit. Pro trenéry i fanoušky modrých či rudých to bylo o infarkt.

„Za stavu 0:2 mi bylo nedobře, ale pak když jsme to otočili, tak to bylo opačně a bylo mi hej,“ usmál se nový kouč Sparty Pavel Vrba, který v Olomouci oslavil při premiéře tříbodový zisk.

„Neříkám, že to bylo úplně podle mého gusta, ale obě mužstva chtěla hrát. Takový by fotbal měl být. Mohlo to klidně dopadnout opačně. Byli jsme šťastnější, Olomouc hrála výborně,“ doplnil.

Jenže, co je to Sigmě a Látalovi platné. Tuplem, když v sezoně neztratila takhle body poprvé. „Opakuje se to dokola. Nejsme schopní to dotáhnout. Můžeme si povídat, že byl výkon dobrý a bylo to v pohodě. Za stavu 2:0 jsme ale nasekali spoustu chyb,“ povídal Látal.

A to v ofenzivě i defenzivě. Kouč to koneckonců zdůraznil. Když obránce Sladký nechá za zády Krejčího a Greššák školácky fauluje Kozáka před druhou penaltou, je to stejná chyba, jako když Pablo González nedá penaltu, či zahodí tutovku na 3:0.

„To jsou věci, kde se rozhodují zápasy. A proti soupeři jako je Sparta si takové chyby nemůžete dovolit. Sparta má pořád svou kvalitu. I teď se dokázala zvednout, ale spíš jsme ji nastartovali my,“ měl jasno Látal.

Svůj tým nachystal takticky na soupeře viditelně výborně. Využil znalosti práce trenéra Vrby, který jej vedl ještě jako hráče v Ostravě. Vysokým napadáním Hanáci často dostávali Spartu do problémů a nutili ji k chybám.

„Druhá věc ale byla dohrávání situací po zisku míče. Třeba Chytil místo, aby zakončil, zkouší patičky,“ nechápal Látal.

Spartu i tak ocenil.

„Občas nám z presinku vyjeli. Karlsson byl vynikající ve hře jeden na jednoho. Když se dostali do přečíslení, tak to hořelo. Zase si neříkejme, že jsme Spartu jenom přehrávali,“ podotkl olomoucký trenér, který nechtěl řešit ani spornou penaltu na 2:2.

„Vůbec se nebavme o rozhodčích. Penalta byla tady, byla tam. Když sami neproměníme v 85. minutě penaltu, tak na vítězství nemůžeme pomýšlet,“ zopakoval několikrát.

Nakonec přece jen situaci i trochu odlehčil. Na otázku zda se neobává psychického dopadu na mužstvo odpověděl: „Nemáme se už čeho bát. Zápasů jsme zkazili tolik…“

„Když si promítnu, kolik bodů jsme zbytečně ztratili, tak kde jsme mohli být,“ pokračoval už vážněji.

„Samozřejmě, že to máme v hlavách, pořád o tom mluvíme a pořád hráče nabádáme, abychom se toho vyvarovali. Není to v tom, že bychom se o tom nebavili. Je to určitě k zamyšlení,“ uvědomuje si.

„Dokud toto nezlepšíme, nemůžeme pomýšlet na lepší výsledky,“ dodal.