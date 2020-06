„Jsem spokojený na celé čáře. Delší dobu jsem nehrál, takže jsem byl ze začátku trochu nervózní. Ale chytil jsem se dvěma přihrávkami a pak už to bylo v pohodě,“ vykládal mladík.

V prvním poločase se po faulu Albánce Qoseho na něj kopala penalta. V tom druhém zase nabil na snadný gól bomberovi Lukáši Julišovi.

„Myslím, že penalta byla jasná. Dostal jsem se před soupeře a ten mi zezadu brnkl o nohy, což určitě nemůže. Při druhém gólu jsem střílel. Přemýšlel jsem, jestli přihrávat pod sebe a nebo vystřelit. Nakonec z toho vyšlo něco mezi. Jsem rád, že se Lukáš naštěstí dobře pohnul a dorazil to do branky,“ culil se mladíček, od kterého si v Olomouci hodně slibují.

„Od začátku, co je s námi, tak vidíme, že je to kvalitní hráč s velkým potenciálem do budoucnosti. V hlavně to má srovnané. Myslím, že o něm ještě uslyšíme,“ řekl trenér Látal.

Ten Daňka před zápasem nezatěžoval žádnými zásadními pokyny a benjamínkovi to šlo k duhu.

„Trenér po mně nechtěl zvláštního. Měl jsem si to užít a hrát tak, jak umím. To jsem myslím splnil,“ řekl Daněk, který měl slušnou podporu i v hledišti. Když střídal, zdravil ho z hlavní tribuny početný zástup fanoušků. „Měl jsem tady celou rodinu. Přijel strejda a spousta kamarádů, kteří mi psali na Instagramu, že přijdou. Bylo to pěkné,“ usmál se juniorský reprezentant, kterému se dostalo podpory i od spoluhráčů z národního týmu.

Zajímavý ročník s hráči jako jsou sparťan Adam Karabec či baníkovec Jakub Drozd zjevně drží pohromadě.

„Pořád si píšeme a přejeme si do zápasů štěstí. S Kubou Drozdem, který hrál patnáct minut za Baník s Libercem, jsem si zrovna dnes před zápasem psal. Podporujeme se navzájem,“ prozradil obdivovatel francouzského křídelníka Francka Ribéryho, který teď bude chtít nasbírat co nejvíc ligových minut.

„S trenérem jsme se o tom nebavili, ale věřím, že dostanu další šanci. Skoro o nic už nejde, tak se o to budu chtít poprat, hrát co nejlíp to půjde a nasbírat nějaké body.