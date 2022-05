„Na sociálních sítích jsem objevila oznámení, kam se mohly přihlásit kluby z Ukrajiny. Nabídku jsem ráda za celý dívčí tým přijala,“ vysvětluje zkušená trenérka.

Jedna věc je být sama přesvědčena o úprku z bombardované země a druhá přemluvit své svěřenkyně. Je nutné si uvědomit, že má na starosti hráčky ve věku od patnácti do dvaadvaceti let.

„Musela jsem děvčatům vysvětlit, že Ukrajina nyní pro ně není bezpečnou zemí. S tím, že mají možnost pokračovat ve své kariéře a nesedět ve strachu v kyjevském metru,“ přibližuje. Vše se seběhlo narychlo, situaci v její zemi si vyžadovala rychlou reakci.

„Bylo velmi důležité se do toho pustit ihned. Všechny hráčky obvolat, pak u nich zazvonit doma. Některé holky se bály, protože jsou mladé a ještě neumí přijímat rychlá rozhodnutí,“ objasňuje a dodává: „Za ty neplnoleté přijímali rozhodnutí rodiče. I v době války totiž musejí děvčata navštěvovat školu. Tedy prostřednictvím on-line výuky.“

Jako Alenka v říši divů

Ač se to zdá být v roce 2022 těžko uvěřitelné, připomíná záchranu židovských dětí z okupovaného území Československa těsně před vypuknutím druhé světové války. „Většina z rodičů měla zájem na tom, aby jejich dítě odjelo do bezpečné země,“ podotýká Hresová.

Nakonec se jich odhodlalo odcestovat osmnáct. „Některé holky ale odjely nezávisle na nás a my je vyzvedávaly v Polsku. Některé si zase nestihly vyřídit všechny dokumenty. Když to shrnu, vzala jsem každou, kdo mohla. S těmi nejdůležitějšími věcmi. A jen se zavazadly, co se vejdou do ruky.“

"Speciální autobusový spoj pro fotbalové naděje vypravila iniciativa Železnice pomáhá. Většina týmu nastoupila v ukrajinské Mostysce, další jeho členky týmu přistoupily v polské Přemyšli nebo na krakovském letišti," upřesňuje mluvčí iniciativy Vratislav Vozník.

Při příjezdu do nového domova si Alla připadala jako Alenka v říši divů… „Takové vřelé přivítání nečekala ani jedna z nás. Obrovské díky patří Rotary Clubu v čele s Michalem Slámou, který přesun zorganizoval,“ rozplývá se Hresová.