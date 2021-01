Už nebudou hrát na křivém hřišti. Fotbalisté Sokola Suché, klubu III. okresní třídy Teplicka, se dočkali zahájení rekonstrukce kabin a okolí hřiště. Vše by mělo být hotové do konce příštího roku, nově se ještě počítá s vybudováním umělé trávy a osvětlení. "Jsme moc rádi, je to pro nás takový pěkný vánoční dárek," má důvod k úsměvu Martin Rigo, kapitán po podzimu čtvrtého celku nejnižší okresní soutěže.

Revitalizace hřiště Sokola Suché | Foto: Sokol Suché

Víkendový výlet za kopanou do Suché nebyl pro žádného fotbalistu tím, na co by se vyloženě těšil. Kabiny, které připomínají spíše kůlničku na dříví, a tvrdé hřiště, které navíc není rovné. Žádná slast i pro hráče "pralesní" soutěže. Není divu, že si neutěšeného stavu zázemí všimla i modlanská radnice.

Na zasedání zastupitelů, které se konalo na začátku roku, se hovořilo o plánu rekonstrukce. Připravovala se realizace projektu, projednávaly se náklady, proběhlo výběrové řízení.