Třináct zastávek, třináct osobností a třináct piv. Seriál Deníku s názvem Pivo, párek a Liga mistrů se zase rozjíždí. Pojďte s námi objevovat kouzlo amatérského fotbalu a zapojte se do naší výzvy: které pivo je u českých hřišť neojobvyklejší?

Den se prodlužuje, fotbaly táhnou a pípy se nezastaví. A ještě než budete hlasovat, připomeňte si, o čem je seriál Pivo, párek a Liga mistrů.

Hned na úvod vyrazil štáb za šoumenem Petrem Švancarou, který aktuálně kope I. B třídu za Střelice. Při natáčení pobavil tím, že si své spoluhráče ani nepamatuje jménem, ani to však nezabránilo ve skvělé atmosféře na trávníku i kolem něj.

Švancara o sobě pak dal vědět i během zimní přestávky. Zúčastnil se totiž reality show Survivor a po dobu sedmatřiceti dní přežíval s dalšími soutěžícími na ostrově v Dominikánské republice. Za dobu soutěže shodil neuvěřitelných osmnáct kilogramů! „Odešlo mi tělo,“ přiznal pak v rozhovoru pro Deník.

Za zmínku rozhodně stojí i návštěva Červených Janovic. Známý bouřlivák Tomáš Řepka tam v prvním kole sezony inkasoval červenou kartu ještě během prvního poločasu a na dlouho dohrál. Během podzimu už totiž za svůj tým nenastoupil a prozradil, že se chce věnovat studiu na trenérskou licenci. Konec jeho úspěšné hráčské kariéry? Ale kdeže.

Ještě před startem jara se hovořilo o Řepkově přestupu do Sokolu Lovčice, který už měl být hotovou věcí. Jenže všechno je jinak. Z přesunu sešlo a bývalý obránce West Hamu a Sparty na jaře dál hájí barvy Červených Janovic. „Jsem rád, že nám pomůže. Bez něj by to fotbalově nešlo,“ říká sportovní manažer klubu z Kutnohorska Jiří Kubík.

Baroš pověst potvrdil jen napůl

Připomeňte si i oslavu Milana Baroše v rodných Viganticích. Historicky druhý nejlepší střelec české reprezentace zde nastoupil k utkání hned den po svých jednačtyřicátých narozeninách. Pověst vyhlášeného kanonýra však potvrdil jen napůl. Jednu branku sice vstřelil, podruhé ale v tutové možnosti selhal a trefil jen tyč.

Vědět o sobě pak Baroš dal i v posledních týdnech, kdy se jeho jméno skloňovalo v souvislosti s herní krizí Baníku Ostrava. Bývalý hráč anglického Liverpoolu měl podle spekulací na pozici asistenta trenéra nahradit Davida Oulehlu, ale nakonec z jeho angažování sešlo. Na uvolněné místo se postavil dosavadní kouč devatenáctky Marcel Frajt.

Další příběhy napíše seriál Pivo, párek a Liga mistrů i na jaře. Těšte se!