Co dělají bývalí slavní fotbalisté po skončení vrcholové kariéry? Deník se tentokrát vydal s kamerou a pořadem Pivo, párek a Liga mistrů do Olomouce, kde si v dresu Chválkovic prodlužuje kariéru bývalý reprezentant Roman Hubník. A nejen on. V duelu I.A třídy mezi jeho týmem a Velkou Bystřicí bylo k vidění hned několik borců s ligovými zkušenostmi. Jaká tam panovala atmosféra? A čím se zabývá bývalý stoper Plzně či Sparty po ukončení profesionální dráhy?

Pivo, párek a Liga mistrů - 16. díl (Roman Hubník) | Video: Deník / Filip Ardon

O uplynulém víkendu se to na chválkovickém hřišti jen hemžilo fotbalovými hvězdami. V souboji o první místo skupiny B olomoucké I. A třídy se totiž představila celá plejáda bývalých ligových hráčů.

Na straně domácích nechyběl Roman Hubník, Tomáš Kazár nebo Martin Vyskočil, na straně Velké Bystřice pak obuli kopačky Vojtěch Schulmeister nebo hrající trenér Ladislav Onofrej. Deník byl u toho i s kamerou při natáčení dalšího dílu seriálu Pivo, párek a Liga mistrů.

Urputná bitva nakonec přinesla remízu 1:1 a situace na čele tabulky je dál vyrovnaná. „Ambice jsou ty nejvyšší. Hrát zápasu od zápasu, to je takové klišé. Ale do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Občas nám chybí pár hráčů, což je znát, ale v téhle I. A třídě je to tak. Vždycky se s tím nějak popereme. Zatím se nám daří, tohle je první ztráta,“ hodnotil po zápase Hubník, který má na svém kontě čtyři mistrovské tituly i 30 zápasů za reprezentaci.

Přehlídka mazáků

V utkání ale nebyl jediný s bohatými zkušenostmi z nejvyšších pater fotbalu. „Bylo znát, jací se tu sešli hráči. Jak na jedné, tak na druhé straně byli hráči s prvoligovou minulostí, takže to úplně nebyl takový zápas, na jaký jsme zvyklí. Hráli jsme proti fakt silnému soupeři,“ říkal Hubník, který ještě v předminulé sezoně hrál za olomouckou Sigmu.

Přítomnost hvězd si ale užili hlavně diváci, kterých se ve Chválkovicích sešlo 250, a taky mladší hráči na obou stranách hřiště. „Je super, když tady vidím Kazára, Hubíka, Vyskočila a další,“ pochvaloval si jeden z fanoušků hostí.

„Bylo to znát, jsou tam vidět zkušenosti, technika, všechno. Je vidět, že ti kluci něco hráli, a je bomba si s nimi zahrát,“ nešetřil superlativy ani chválkovický kapitán Radek Výkrutík.

A jaké to pro něj je dělat kapitána tak zkušenému borci, jako je Hubník? „Mám z toho radost dělat někomu takovému kapitána. Jsem za to rád. Stejně ale vždycky poradí, je to super kluk,“ usmíval se Výkrutík.

Servis pro motorky

Hubník se pro tento zápas vrátil do obrany, obvykle ale v chválkovickém dresu nastupuje na jiném postu. „Byl jsem nemocný, takže jsem toho teď moc nenatrénoval. Po dlouhé době jsem hrál stopera, jindy hrávám střední zálohu. Jinak si to užívám, fotbal mě pořád baví,“ vysvětloval.

Sám se v utkání zapsal do statistik v 54. minutě, když dostal žlutou kartu. Po dalším ostřejším souboji o chvíli později ho musel rozhodčí krotit slovy: „Zklidni se! Už jednu máš.“

Jinak to byl na trávníku takový Hubník, jakého si všichni pamatují z Plzně, Olomouce, Sparty nebo reprezentace. Velmi dobrý dozadu a nepříjemný v osobních soubojích.

„Pořád to má v noze. Je to ligový hráč, reprezentant, takže to musí umět. Fyzička na tohle stačí, takže dobré,“ chválil čtyřnásobného mistra jeden z domácích fanoušků.

A sám Hubník? Po konci v Olomouci v minulém roce se fotbalem jen baví. „Myslel jsem si, že bude víc času po kariéře, ale mám firmu se čtyřkolkami a motorkami, kde děláme kompletní servis. Tím se teď zabývám a práce je opravdu dost,“ prozradil.