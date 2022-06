Jak těžká byla dnešní cesta za prvním místem? Hodně těžká, všechny zápasy. Kolikrát jsme měli problém s tím dát gól. Nakonec jsme to ale zvládli. I v semifinále to bylo těsně o gól, chvíli jsme prohrávali, chvíli vyhrávali. Finále teď bylo úplně krásné. Myslím, že i pro diváky.

Soupeř vám ve finále dost pomohl, když šel po špatném střídání do čtyř, že?

Určitě, to vyloučení nám pomohlo. Otočili jsme to na dva-jedna a myslím, že to asi i rozhodlo.

S prvním místem jste vyhráli zájezd na Evropskou ligu. Kam byste nejraději?

Shodli jsme se hned, že bychom chtěli do Anglie. Všichni už se moc těšíme.

Finále ZLD: Na Evropskou ligu poletí SSI Schäfer, pivovar znovu urvali Plzeňáci

V týmu jste měli výborné fotbalisty, můžete je trochu přiblížit?

Máme tam kluky z divize, Čáp hrál ligu, Kuba Marek taky. Jinak jsou to hráči z Hranic, kteří teď postoupili do třetí ligy. Celkově jsme to měli dobře poskládané a nechyběla kvalita.

A vy jste to jistil vzadu…

Já jsem původně gólman, ale nyní už nechytám. Naposledy jsem chytal v Bělotíně za áčko a pak ještě za Sokol Ústí, ale jen nižší soutěže. Tady to dopadlo hlavně díky spoluhráčům, kteří umí dávat parádní góly i krásné nahrávky.

Jaká bude cesta domů a máte v pátek volno?

Cesta bude nádherná, dlouhá a ano máme volno, takže šampaňské poteče proudem.