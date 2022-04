Na podzim roku 2010 jej po zápase Bohemians 1905 - Plzeň, který se hrál v pražském Edenu, napadl jeden z členů ochranky. David po ráně pěstí upadl na zem a silně se udeřil do hlavy. Pět minut ležel v bezvědomí a následně byl převezen do nemocnice na Vinohradech.

Odtud ho po dvou a půl hodinovém vyšetření poslali domů a vše nasvědčovalo tomu, že bude v pořádku. Jenže nebylo. Po pár dnech se mu přitížilo natolik, že skončil na JIP ve Fakultní nemocnici v Plzni na Borech. Do normálního života se už nikdy nevrátil, naopak musel svádět boj ze všech nejnáročnější - boj o život. „David měl v hlavě takový tlak, že kdyby mu neodebrali kus lebky, zemřel by," vzpomíná Davidův bratr Roman, mimo jiné jeden z lídrů plzeňských fanoušků.

Bez pomoci ostatních se neobejde

David Bakala nakonec přežil, ale přišel o zrak, schopnost pohybu a částečně i o paměť. „David potřebuje stálou asistenci, ani na vozík se sám neposadí. Pamatuje si věci, které se staly před úrazem, ale když se ho odpoledne zeptáte, co dělal ráno, tak neví," přiblížil aktuální situaci Roman Bakala. Teď už je David tři roky v Centru pobytových a terénních sociálních služeb ve Zbůchu. Jeho stav se malinko zlepšil. „Když za ním přijdeme, má radost a nějakým způsobem s námi komunikuje," prozradil Davidův bratr.

S bratrem Romanem.Zdroj: archiv rodiny

Pro všechny je ale osud brzy již sedmačtyřicetiletého chlapíka i nadále smutnou a bolestivou záležitostí. Především pro rodinu. „Je to téměř dvanáct let. Už jsem se s tím smířila, ale určitě nevyrovnala. To ani nejde, je to můj syn," procedila se smutným hlasem a slzami v očích maminka Jiřina Bakalová.

„Jsem ovšem moc ráda, že ho máme ve Zbůchu, kde má skvělou péči. Také jsem moc ráda, že se jeho stav zlepšil. Když za ním teď přijdu, už mě po hlase hned pozná," raduje se z maličkostí. „Chtěli bychom všem ve Zbůchu moc poděkovat, že se o Davida tak hezky starají a věnují se mu," doplnil vděčně Roman Bakala.

Podobná slova volila i Davidova dcera Adéla, které je dnes již 25 let. „Stále je to pro mě těžké, bolí to, ale museli jsme se s tím smířit. Mrzí mě, že s tátou nemohu chodit na fotbal. Určitě by byl rád, kdyby mě viděl, že fandím Plzni a pokračuji v jeho šlépějích," uvedla Adéla Bakalová s tím, že ji táta na Viktorku vodil už od čtyř let.

Fotbal jako záruka Davidova úsměvu

Zároveň potvrdila tvrzení svého strýce i babičky, že se stav tatínka oproti předešlým létům zlepšil. „Když jsme za ním přišli dřív, po půl hodině už nás vyháněl, že chce jít spát. Teď vydrží mnohem déle, pořád se směje, a když mu řekneme, že jdeme na fotbal, celý se rozzáří," usmívá se Bakalová.

David Bakala s dcerou Adélou.Zdroj: archiv rodiny

Za dlouhých jedenáct let a pár měsíců od nešťastného okamžiku byl David Bakala na své milované Viktorii pouze jednou. Vydržel poločas přátelského střetnutí v Luční ulici proti Zbrojovce Brno. „Víc nezvládl," konstatoval Roman Bakala.

Nyní se ale dočká dalšího zápasu. Jednoho z největších, který ryze český fotbal na klubové úrovni nabízí. „Chystáme se ho vzít na víkendový zápas proti Slavii. Jeho aktuální zdravotní stav to umožňuje, on vydrží sedět na vozíku a vnímat věci okolo. Tohle dřív zkrátka nebylo možné," vysvětluje bratr Roman.

Koupání? Jen, když je řeč o fotbale

„Může ho to jedině nakopnout. Ne ani tak fyzicky, ale hlavně psychicky," shodují se Bakala, maminka Jiřina i dcera Adéla, která záhy připojila zajímavou a lehce úsměvnou historku z útrob kliniky ve Zbůchu. „Táta nesnáší koupání, vždycky se u toho vzteká. Ale když se s ním sestřičky baví o fotbale, vydrží a nevadí mu to. Tak moc tento sport miluje," culí se.

Dostat Davida Bakalu na stadion má ale také další význam. „I když se Viktorce teď finančně tolik nedaří, stále si drží první místo a konkuruje Slavii i Spartě. V tomto vidím s příběhem Davida jistou spojitost. I když nemá tak kvalitní život jako předtím, bojuje. Důležité je se nevzdávat a přijímat i rozdávat radost. Za jakýchkoliv okolností, v životě i ve fotbale," má jasno Roman Bakala, pro jehož bratra chystá plzeňský kotel v neděli speciální choreo.

Ať už šlágr kola o první místo tabulky FORTUNA:LIGY dopadne jakkoliv, David bude vítězem. Proto, že se nevzdal, statečně a neúnavně bojuje a je inspirací pro všechny okolo. Pro své nejbližší, pro plzeňskou fotbalovou rodinu, ale i pro další. Například také pro Davida Limberského, jednu z legend Viktorie.

Limberský: Smekám před klukama, kteří chodí před fotbalem do práce

„Davidův příběh znám od samého začátku. Všichni jsme mu drželi palce, jenže ne ke všem je osud spravedlivý. Je obdivuhodné, jak se s tím David už tolik let statečně pere, a nevzdává to. U nás v Plzni jsme ovšem bojovníci, vzpomeňme na Mariána (Čišovského)," říká David Limberský.

„V neděli nás David opět potěší svou návštěvou stadionu při zápase proti Slavii. Vím, že se jedná jen o fotbal, ale právě ten má přinášet radost a potěšení. Davide, přeji ti jen to nejlepší, a našim klukům na hřišti hodně bojovnosti a ať nejenom Davidovi přinesou výhru nad věčným rivalem," dodává.

Viník se nenašel. Kvůli kuklám

Na osudu Davida Bakaly je zarážející ještě jedna skutečnost. Policie totiž případ napadení v Edenu odložila. Ztratily se kamerové záběry, podle informací Deníku se navíc ochranka schovala pod kukly. Svědci tak nedokázali jednoznačně prokázat a určit viníka. Mimochodem, tehdejším mluvčím Bohemians byl Jaroslav Köstl (teď je na lavičce Slavie jako asistent).