Ve čtvrté třídě se loni pohyboval v polovině tabulky, ale letos to je o něčem jiném. Štěpánov je totiž na druhém místě tři body za vedoucími Mladějovicemi, navíc má zápas k dobru.

Velkou mírou k tomu přispívá i navrátilec se zkušenostmi z Moravskoslezské fotbalové ligy Daniel Smrček, který se postaral o jedenáct gólů, což je třetina všech branek jeho mateřského klubu. Zároveň je však s pěti žlutými nejtrestanějším mužem celé soutěže.

„Kluci na mě hodně spoléhají, že dám góly. Karty dostávám spíše za kecy, protože si nenechám líbit některé zákroky, plus mi jednu připsal rozhodčí omylem. Měl ji dostat spoluhráč,“ prozradil Smrček.

Do Štěpánova se vrátil pouze rozehrát po vleklém zranění a má v plánu v zimě zamířit výš.

„Vrátil jsem se do Štěpánova společně s dalšími kluky, aby to alespoň trochu vypadalo. Chtěli bychom postoupit. Pro Štěpánov by byl ideální tak okresní přebor,“ přiznává útočník a věří, že jeho celek může soutěž vyhrát: „Pokud ostatní zůstanou, tak by to měli zvládnout. Potom v trojce už to bude těžší, ale teď jsme každého přehráli. I první Mladějovice, kde jsme měli šance, ale neproměnili je. Oni dvakrát utekli a dali góly. Trošku nás tam poklidil rozhodčí. Dali jsme regulérní gól, ale mávl ofsajd a měl dát domácím červenou. Těch situací tam bylo víc.“

Nový areál, předseda i soutěž?

Nahoru by chtěly právě i Mladějovice, které souboj lídrů ovládly 2:0. První cíl zrekonstruovat hřiště se jim podařil. V Mladějovicích je nový trávník se zavlažováním i šatny.

„Oddíl je spokojený. Dařilo se vyhrávat a cíle jsou ty nejvyšší, takže postup. Byl plánovaný dlouhodobě a teď, když se podařili dílčí cíle, kdy jsme chtěli dát do kupy areál, aby byl na nějaké úrovni, tak ho můžeme realizovat,“ prozradil předseda Mladějovic Jan Matoušek.

Ten už u toho ale nejspíše nebude. „Budu odstupovat. Zastávám tu funkci přes deset let, tak je čas na impuls od mladších.“

Ani další tradiční klub z Olomoucka Nemilany na tom nejsou ve „čtverce“ úplně špatně a patří jim pátý flek. Naopak úplně naspodu nejnižší třídy v okrese Olomouc najdeme Moravskou Huzovou a Střeň, které posbíraly shodně jen pět bodů.

Právě Moravská Huzová společně s jedenáctým béčkem Doloplaz schytaly největší podzimní debakly. Prohrála totiž v Mladějovicích 0:9, zatímco její konkurent nestačil Na Štěpánov 1:10.

STŘELCI

11 gólů – Daniel Smrček (Štěpánov)

10 – Karel Domes (Velký Újezd)

9 – David Ambrozek (Hnojice), Petr Tomis (Mladějovice)

8 – František Zvědělík (Libavá), Tomáš Obejda (Štěpánov).

ZLÍ MUŽI

5 ŽK – Daniel Smrček (Štěpánov), Lukáš Poláček (Huzová)

2 ŽK + 1 ČK – Petr Vytřísal (Mladějovice)

4 ŽK – Matěj Svoboda, Dominico Naswetter (oba Velký Újezd), Petr Vyvážil (Drahlov).