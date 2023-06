/KANONÝR DENÍKU/V zimní přestávce se Radek Klabačka přesunul z Medlova do Lužic. Za tamní…

Lužice Štarnovu nasázely desítku a o tři z prvních čtyř branek se postaral právě Radek Klabačka. „Radim Kluka skvěle vybojoval míč, dal mi jej do vápna a já jsem z jedné obstřelil gólmana. Druhý byl po narážečce s Matym Stachem, který mi naservíroval míč do prázdné a já jen slíznul smetanu. A třetí z penalty, kterou mi kluci nechali. Bylo to hezké gesto, ale asi mě chtěli zkásnout, protože se o tom hned o poločase bavili,“ popisoval své trefy jednatřicetiletý forvard.