„Přišel jsem do klubu před dvěma roky a tehdy byli kluci poslední. Podařilo se nám to dostat nahoru. Když jsem přicházel, tak jsem říkal jasně, že pokud bude práce, budou výsledky. Důležité jsou kondiční stránka - ta je na prvním místě - kolektiv a chuť trénovat,“ řekl kouč Pavel Rücker.

Výsledky se opravdu dostavily. První sezonu pod ním dokončily Příkazy sedmé, v té loňské už byly blízko druhému místu a postupu do I. B třídy, jenže v závěrečných dvanácti minutách ztratily poslední zápas v Přáslavicích, a tak je v tabulce nakonec přeskočily Lužice.

Nepopulární řez

V právě probíhajícím ročníku už patří Sokolu nejvyšší příčka. Za šestnáct zápasů v olomouckém okresním přeboru získal tým Příkaz 43 bodů a prohrál pouze jedinkrát - po penaltovém rozstřelu ve Štěpánově. Ostatní duely dokázal tým trenéra Pavla Rückera vyhrát - z toho tři po penaltách.

„Udělali jsme nepopulární řez. Starší hráči šli do béčka, naopak do áčka přišli mladí kluci právě z béčka nebo jsme si je postahovali z hostování. Prostě ti, které jsme měli k dispozici. Následně kluci uvěřili naší cestě a že s prací přichází výsledky,“ libuje si Rücker.

„Přesto si myslím, že jsme během podzimu nějaké body ztratili zbytečně. Ať už vinou zranění nebo hráči nedokázali zopakovat výkony minulého kola,“ přidal hodnocení podzimní části.

Mentor a opora

Ač sice starší hráče přeřadil do béčka, jeden klíčový zůstal. Michal Večeřa nastřílel za podzim sedmnáct branek a je nejlepším kanonýrem týmu, v celé soutěži mu patří čtvrtá příčka.

„I on byl nějakým způsobem původně odejit pryč. Ale potřebujete i mentora a člověka, který drží kabinu. Mladí hráči k němu vzhlížejí. Vidí, že to je hráč, který dokáže vstřelit tolik branek. Nakonec zůstal i proto, že přišly nějaké zdravotní patálie, ač už nemá takovou minutáž. Je to naše opora, každý trenér by chtěl hráče, který dokáže dát tolik branek. Ovšem, nebude u nás věčně, takže si musíme vychovat hráče, který jej dokáže nahradit. Michal ale prozatím zvládá a předává mladým zkušenosti,“ řekl Rücker na adresu Večeři.

Kouč se totiž chce prezentovat náročným fotbalem. „Uspět lze tehdy, pokud je přístup našeho mladého týmu vždy na sto procent po celých devadesát minut. Dominovali jsme kombinační hrou, hrajeme ve vysoké intenzitě s celoplošným napadáním. Po kondiční stránce v této soutěži hrajeme prim. Taktická stránka splňuje mé požadavky. Automatismy a návyky jsou základem naší hry. Celou sezonu jsme praktikovali systém 4-2-3-1 s přechodem na 4-3-3,“ nastínil svoji filozofii.

I proto jeho tým zahájil první blok přípravy již týden po konci mistrovské části a trénoval až do 15. prosince. To na této úrovni nebývá zvykem „Měli jsme tam různá cvičení ve vysoké intenzitě,“ prozradil. Druhý blok odstartoval lídr okresního přeboru 15. ledna. „Ostatní týmy mají volno, my trénujeme. Máme jednotky dvakrát týdně, které trvají 120 minut. Nechávám hráče nakouknout do tréninkového procesu z vyššího fotbalu. Navíc nám klub vytvořil dobré podmínky,“ je spokojený Rücker.

Soustředění a postup?

Jeho svěřence čeká na konci února také soustředění v hotelu Kamzík v Karlově pod Pradědem, kde stráví čtvrtek až neděli a budou snášet čtyřfázové tréninky. „Jsme tam maximálně spokojení, je tam dobrý wellness a mělo by jet 22 hráčů, což je pěkné číslo,“ nastínil Rücker.

Během přípravy by tým měl také odehrát čtyři přípravné duely, tři z toho s týmy z I. A nebo I. B třídy. Potvrzenými soupeři jsou Zvole a Oskava.

Do jarní části soutěže vkročí 23. března domácím duelem s předposledními Střelicemi a ambice? Postupové.

„Bavili jsme se o tom již minulou sezonu a vedení řeklo ano. Jaro máme však vždycky slabší, nevím, čím to je, když trénujeme více než ostatní týmy a i než některé z vyšších soutěží. Na prvním tréninku jsem klukům řekl, že o postupu nerozhodne trenér nebo výkonný výbor, ale oni tím, jak k tomu přistoupí a jak budou pokračovat. Máme náskok a byla by škoda vyšší soutěž nezkusit. Nemyslím si, že I. B třída a okres by byl takový rozdíl,“ říká Rücker.

Měl by k tomu mít pohromadě podobný kádr jako na podzim. „Kluci na nabídky odjinud nereflektovali. nikdo nechtěl odejít, i když bych jim osobně v tom, aby šli výš, nebránil. Oni tady ale mají partu a jsou spolu nejen na hřišti, což se odvíjí právě i na něm. Také já jsem měl nabídky z jiných týmů, dokonce z Polska, kde jsem se byl podívat. Mám tady ale práci, kterou musím dotáhnout,“ narážel na dobře rozjetou sezonu.