4. Second Wave 17 97:96 21

2. Zero spiel 17 105:57 26

FC Broky - Zero spiel 1:5, Leaders - Second Wave 7:9, OSŽ Commando – Darkside 4:5, Académica - J.A.H. 7:3, FC Bastila - Zelené balet 1:3, Real stars - El. Otáhal B 2:5, NanoComplex - FC ZRTV Loko odloženo na 22.9.

3.liga C

Domácí jistě chtěli odskočit trojici pronásledovatelů a to zejména, když se jednalo o vzájemný zápas těchto konkurentů. Vedli 2:1, ale konečný výsledek dohrávky hovořil pro hosty z Pohořan.

Za domácí podruhé v historii nastoupila žena, a nutno říct, že byla v zápase platnou hráčkou do kombinace. V první půli se pouze zaměřovalo, ale druhý poločas už nabídl všech deset branek tohoto utkání. Domácí vedli 2:0, ale štěstí se od nich nakonec odklonilo.

Skunci už potřebovali zabrat a povedlo se jim to právě v tomto zápase. Přidali se tak k trojici týmů, které stíhají medailové pozice.

Velké překvapení se zrodilo ve čtvrtek večer ve Slavoníně. Domácí dlouho nehráli a bylo to na nich tak trochu znát.

1. liga MF Olomouc: Mezice vs. Šternberk | Foto: Deník/VLP Externista

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.