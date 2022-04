Hned minutu na to hosté snížili na 2:3, ale vyrovnat se jim už proti deseti nepodařilo. Svůj tým tak fotbalista o body nepřipravil, nyní je ale jisté, že minimálně v dalších dvou duelech jim nepomůže, protože od disciplinární komise vyfasoval zákaz činnosti právě na dvě soutěžní utkání podle § 48/1.

„Postupovali jsme podle zápisu a volali jsme ještě delegátovi, který na zápase byl, protože tam byly nějaké nesrovnalosti a strašně záleží na tom, jak to rozhodčí napíše,“ popsal Deníku člen výkonného výboru OFS Olomouc a garant disciplinární komise David Kubík.

„Jsme tady rok a nastavili jsme si systém, jak podobné přečiny budeme hodnotit. Řešili jsme, jestli to je přerušená nebo nepřerušená hra. Tady to bylo v nepřerušené, což jsme trestali na podzim a hráči z Lužic jsme dali také trest na dva zápasy. Také máme pět let staré statistiky o hráčích a snažíme se přihlížet tomu, jestli to je hříšník nebo to bylo výjimečně. A tenhle hráč neměl za béčko ani žlutou,“ objasnil polehčující okolnost Kubík.

Červená karta pro Hlubočky B.Zdroj: FAČR

V okresním přeboru Přerov pak Radomyru Zhydkovovi nestačila pouze dlaň, ale soupeře udeřil už v 18. minutě pěstí. Také viděl červenou kartu, ale jeho tým Všechovice B otočil utkání proti lídrovi z Domaželic z 0:3 na 5:3.

Zhydkov podle § 48/1 vyfasoval o jeden zápas více než „kolega“ z Olomoucka. Nebude tak moci nastoupit ve třech duelech.

„Jsme okres, kde dochází k velice málo vyloučením a v delším horizontu u nás probíhají soutěže velice slušně, tak si myslím, že disciplinárka na to bere zřetel. Mohla dát i tři nebo čtyři zápasy, ale já jim do toho nemluvím, rozhodla takhle a my to respektujeme,“ sdělil předseda výkonného výboru OFS Přerov Roman Páral.

