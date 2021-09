Proč jste to udělal?

Nechal jsem se unést, byla to velká chyba.

Co vás k tomu vedlo, když jste nebyl příznivec ani jednoho týmu?

Nechápal jsem, že hlavní rozhodčí pískne penaltu a pomezní ji zruší, i když z mého pohledu byla.

Takže důvodem byl výkon rozhodčích?

Měl jsem pocit, že pokutový kop byl a pomezní ještě otočil dva auty.

Asistent rozhodčího říkal, že na vaší straně bylo více fanoušků, kteří nadávali, mohlo to hrát roli, že jste se nechal strhnout?

Ano, úplně bezdůvodně, ale to je můj problém.

Následně byla přivolána i policie, ale vy jste údajně ujel na kole, proč?

Šel jsem za rozhodčími, že se omlouvám, ať zápas dohrají, ale už to prý nešlo. Nadávala mi spousta lidí, tak jsem odjel a nechtěl poslouchat další nadávky, stejně bych už nic nezměnil.

Jak se na celou situaci díváte zpětně?

Byla to blbost, to jsem věděl hned, ale už to nešlo vrátit. Nejsem výtržník, byla to tatranka, jakou jsme si dávali o přestávce ve škole.

Jaký byste akceptoval trest?

Přijmu jakýkoliv. Počítám, že budu muset zaplatit klubům náklady. Bez čekání na verdikt disciplinárky si dávám doživotní zákaz vstupu na fotbal kromě první ligy. A to dodržím!

Vyjádření Lukáše Veselského: „Omlouvám se pomeznímu rozhodčímu i oběma klubům za způsobené problémy. Není pravda, že jezdím po fotbalech, jak bylo uvedeno v předchozím článku. Za poslední tři roky jsem byl na třech zápasech. Udělal jsem velikou hloupost a jsem připraven nést následky. Pořád si ale myslím, že utkání šlo dohrát.“