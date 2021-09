A co bude s nedohraným utkáním Příkazy – Přáslavice? Zápas byl přerušen v 81. minutě za stavu 2:1 pro domácí? Rozhodnutí musí teprve učinit Sportovně-technická komise. Disciplinárka jí případ vrátila a navrhla opakování zápasu od začátku.

Jak Příkazy, tak Veselský se proti tomuto rozhodnutí mohou do pěti dnů odvolat.

Trest neminul ani domácí Příkazy, které nezvládly pořadatelsky zabezpečit bezproblémový průběh utkání. Ve čtyřech domácích zápasech nebudou moct na své hřiště vpustit diváky. Trest se týká A-týmu. „Jsme si vědomi toho, že to klubu způsobí problémy, když se bude hrát například předzápas. Nechtěli jsme však sahat k peněžité pokutě, na druhou stranu klub měl a mohl prostřednictvím pořadatelů celé situaci předejít,“ prozradil Šafařík.

„Každý člen FAČR je zodpovědný za své jednání. V rámci tzv. generální prevence jsme sáhli ke tvrdým trestům, které jsou ale pouze v polovině sazby. Mohly být podle řádů ještě vyšší. Přihlédli jsme k tomu, že nebyl disciplinárně trestán a že svého činu lituje. Věříme, že to pro něj bude poučením,“ řekl Petr Šafařík, předseda disciplinární komise OFS Olomouc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.