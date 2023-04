V minulé sezoně to byl koncert jednoho muže v dresu Velkého Újezdu. Za celý postupový ročník zvládl Karel Domes neuvěřitelných 51 gólů. Také tuto sezonu začal ve Velkém Újezdě. Za podzim dal 11 branek, ale na jarní část odešel do Lipníku nad Bečvou.

Velký Újezd rázem přišel o klíčového hráče. Co s tím? Žádný stres. Štafetu po Domesovi převzal jeho kamarád Radim Bartošek. „Četl jsem s ním rozhovor v minulé sezoně a trošku mě mrzelo, že vám neřekl, že těch padesát gólů dal díky mně, protože jsem mu na většinu přihrál,“ smál se Radim Bartošek.

„Určitě je jeho odchod ztráta, byli jsme už sehraní a teď hledáme útočníka ke mně,“ pokračoval už vážněji.

Jemu to ale pálí i bez kolegy. Se šestnácti brankami je nejlepším střelcem týmu a naposledy dal hattrick. „Jeden gól byl z dorážky, jeden šťastný, že jsem běžel proti brankáři, který mě trefil a míč se odrazil do brány a potom jsem utekl a dal to k tyči. Snažím se tedy po něm přebrat gólovou štafetu,“ popisoval kanonýr.

Přitom zápas jej v úvodu nezastihl v nejlepším rozpoložení. „Byl jsem den předtím na oslavě, takže mi nebylo nejlíp a musel jsem se probrat,“ pousmál se. Probrat se potřeboval celý tým, který prohrával rychle 0:2. „Ale pak nás gól spoluhráče namotivoval a dokázali jsme to otočit,“ dodal Bartošek.

Velký Újezd na jaře vyhrál tři ze čtyř duelů, Bartošek nasázel dva hattricky a jeden zápas měl dvougólový. „Hattrick mě stojí litr domácí pálenky, takže už jsem v týmu dlužníkem. Ale chystám si teď třetí, protože věřím, že mi to tam padne i proti Hraničným Petrovicím, abych měl nějakou sérii,“ hlásí odhodlaně, že se spoluhráči mají na co těšit.

Na šestnáct gólů mu stačilo odehrát pouze sedm zápasů, předtím totiž laboroval se zraněním kotníků. Právě kvůli zdravotním problémům už v minulosti s fotbalem na nějakou dobu skončil.

„Hrál jsem kraj v Hlubočkách, kde mě to bavilo a byl jsem tam, protože tým byl hodně propojený právě s Velkým Újezdem, kde v tu dobu nebyli lidi. Jenže jsem se zranil a skončil jsem. Po dvou nebo třech letech mě pak právě Karel Domes přemluvil, ať začnu ve Velkém Újezdě, kde bydlím. Je tady nové hřiště a chtěli jsme postoupit, tak mě to lákalo,“ popisoval svůj návrat na zelené trávníky.

Postup?

Postup se povedl a nyní si zápasy ve III. třídě v rámci možností užívá. „Už to není takový přespolní fotbal, člověk už přemýšlí, co dělá, zbytečně nefauluje a neokopává. Ale není to úplně výhra, je to malinký skok. Když jsem hrál kraj, tak tam je fotbal úplně jiný,“ uznal.

Přesto by se tým rád porval o postup. V této sezoně to pravděpodobně nevyjde, protože ze sedmého místa ztrácí na vedoucí Odrlice rovných dvacet bodů. Ale v další sezoně i s očekávaným návratem Karla Domese by naděje být mohla.

„Je tam nějaká domluva a počítáme, že se vrátí a dotáhneme to dál. Očekáváme ještě nové posily a budeme bojovat o špici tabulky,“ hlásí Bartošek.

Ještě předtím by si ale mohl splnit alespoň osobní cíl. „Nikdy v kariéře jsem nedal za sezonu více než 25 gólů. Teď mi to tam padá, daří se, tak by bylo pěkné, kdybych tuhle metu překonal,“ uzavřel sedmadvacetiletý útočník.

No, na deset zářezů má stejný počet zápasů. A pokud bude pokračovat takovým tempem, jakým pálí nyní, šance jsou veliké.