Sparta, Liberec, kazašský Tobol Kostanaj, Sigma Olomouc, rumunský Rapid Bukurešť, Dukla praha, Třinec, Bruntál a naposledy Zborovice. To je výčet týmů, za které hrál Ondřej Kušnír. K tomu ještě přičtěme v začátcích Baník Ostrava, Prostějov a Viktorii Žižkov. Teď přidá tento obránce ve čtyřiceti letech další - Hraničné Petrovice.

Vyzkouší si tak III. třídu na Olomoucku. „Domluvil ho jeho kolega v práci, který za nás hraje. Ukecal ho, protože rok nikde nehrál, tak aby nám šel pomoci. Věříme, že nám pomůže, protože samozřejmě má kvalitu, vysokou úroveň a měl by být nadstandardním hráčem. Když to navíc rozhlásíme po okolí, tak někteří lidé budou zvědaví a přijdou se podívat, protože je to zajímavé jméno,“ sdělil Deníku předseda FC Bizoni Hraničné Petrovice Štěpán Mikš.

A plat? „Nějaké ty klobásy a podobně,“ pousmál se.

Kušnír si kromě nejvyšších soutěží vyzkoušel také Evropskou ligu či kvalifikaci Ligy mistrů. Na kontě má titul se Spartou ze sezony 2009/2010 a také čtyři starty za seniorskou reprezentaci.