„Motivace je v každém zápase stejná. Nebral bych to tak, že jsem na Července hrál. Snažím se dávat góly v každém zápase,“ říkal Michal Večeřa.

Ale poslední duel sezony mu opravdu vyšel. Poprvé se trefil do prázdné branky z malého vápna po přihrávce, která prošla celou šestnáctkou už po čtvrt hodině. A potom během tří minut zkompletoval těsně před přestávkou hattrick, když dostal dva dlouhé míče za obranu, které utekl a bráchu vždy prostřelil.

„Už o poločase se se mnou nechtěl brácha bavit. Šel jsem za ním, ale říkal ať nechodím,“ prozradil s úsměvem kanonýr Příkaz.

Čtvrtý gól, který mu zajistil korunku pro vítěze tabulky střelců, dal v 73. minutě. „Presovali jsme a jejich hrající trenér Kobylík chtěl dát míč gólmanovi, jenže udělal chybu, já jsem to vystihl, brácha už byl proti mně vyběhnutý, tak jsem ho nártem lehce přehodil,“ popisoval Michal Večeřa.

„Musím říct, že ho obrana v tom zápase nechala pěkně vykoupat, protože hrála hrozně,“ dodal.

A jak to pokračovalo mezi bratry po závěrečném hvizdu a vítězství Příkaz 4:1? „Chvíli jsem ho nechal vychladnout, ale pak jsem si do něj trošku rýpl, ale nechtěl jsem nějak moc. Psal jsem mu už před zápasem, že si ho vychutnám a on na to jen, že mi to přeje. Takže to nechtěl moc hrotit,“ přiblížil.

Michal Večeřa tak v ročníku 2021/22 zaznamenal ve 25 zápasech stejný počet gólů, což mu stačilo, aby o jednu trefu přeskočil Dušana Hlaváče z Hluboček B. Navíc mu pomohlo také to, že kolo před koncem jeho sok dostal červenou kartu za kritiku rozhodčího, čímž se pravděpodobně o vítězství připravil.

„Dvě kola před koncem už jsem nečekal, že by se mi to mohlo povést, ale pak jsem dal dva góly v Hlubočkách a následně ty čtyři. Věděl jsem, že červenou dostal a stopku měl, protože to bylo v utkání proti nám. A když jsem slyšel, co rozhodčím řekl, tak jsem čekal, že to bude stopka více jak na jeden zápas (Dušan Hlaváč dostal trest na 4 zápasy, pozn. red.),“ říkal Večeřa.

Ve svých 36letech se tak Michal Večeřa stal králem střelců v okresu. „Teď už to můžu říct. Předtím jsem to dvakrát v půlce sezony taky vedl, ale nikdy se sezona kvůli covidu nedohrála. Potěší to v těchto letech dost, protože už nejsem nejmladší kousek,“ usmíval se.

Pomohla mu také zmiňovaná změna dresu. Na jaře totiž po příchodu do Příkaz z Červenky dokázal vstřelit sedmnáct gólů, tedy více než dvojnásobek toho, co na podzim. „Do Příkaz přišel dobrý trenér a dal mi důvěru. Věřil, že budu góly dávat,“ popisoval.

Navíc i díky jeho brankám se Příkazy posunuly na sedmé místo, i když cílem byla záchrana. „Ale už v zimě jsem říkal, že ta se stoprocentně povede. Omladili jsme kádr a díky tomu uhráli potřebné body. Mladíci se zařadili do základní sestavy a byli mezi nejlepšími. Celkově jsme odehráli jaro velmi dobře a kdyby bylo trošku víc štěstí, mohli jsme se posunout až na pátou příčku,“ hodnotil Večeřa. A měl pravdu, na tu totiž s jeho spoluhráči ztratili jen dva body.