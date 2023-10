Nedělní dopoledne nepatřilo v Jívové k těm nejveselejší. Obzvláště ne pro fotbalisty. V noci ze soboty na neděli jim totiž vandal poničil autem travnatou plochu na hřišti.

Několikametrové koleje a stopy po automobilu se objevily v sobotu večer na hřišti v Jívové. Zpráva se objevila okamžitě na facebooku s tím, že celou věc řeší policie.

„Máme veřejně přístupné hřiště, nejsou tam ploty, nic. Víme, že naše omladina tam chodí popít, zakouřit si a pokecat, ale doteď žádný problém nebyl. Ani sousedi si nestěžovali. Jenže v neděli ráno mi přišli fotky a jel jsem to řešit. Dozvěděl jsem se, že už tam o půl 11 večer byla policie s panem starostou,“ popisoval předseda Sokolu Jívová Josef Hampl.

„Nikoho při činu nechytili, ale byla tam přítomna nějaká omladina, která však řekla, že to byl někdo cizí. My jsme potom pátrali a zjistili jsme, kdo to udělal a předali jsme jeho totožnost na policii do Moravského Berouna,“ pokračoval.

„Asi se někdo předváděl a machroval, protože to byla údajně nějaká audina. Dělal tam hodiny a driftoval,“ kroutil hlavou Hampl nad činem vandala.

Ten měl jediné štěstí, že podklad trávníku nebyl příliš měkký. „Naštěstí to bylo jen mokré a tvrdé, takže tam jsou stopy, ale nejsou to hluboké koleje,“ potvrdil předseda.

I přes to by klub rád požadoval náhradu za vzniklou škodu. „Je to obecní pozemek a starosta to, myslím, odhadl na nějakých deset tisíc, aby se dotyčný chytil za nos. Uvidíme, jak se to bude řešit dál a jestli to z něj dostanou. My máme svědky a víc jsme pro to udělat nemohli,“ prozradil Hampl.

„Nejvíc mě ale mrzí, že si myslím, že tam s ním byli dva mladí fotbalisté a všichni zapírali. Bylo to hodně nedomyšlené a za hranou. Mohlo to skončit ještě hůře,“ je si vědom a dodává: „Proč přesně to udělal, nevím. Je to kluk, který je z Jívové, ale už bydlí jinde a moc se tady neukazuje. Kdyby ho potkal někdo z fotbalistů, tak by pak možná byl problém s trestním oznámením na druhé straně, protože byli všichni naštvaní.“

I přes poničené hřiště zvládla Jívová odehrát v neděli domácí zápas IV. třídy OFS Olomouc proti béčku Hodolan (2:5). „Kluci se to snažili zašlapat,“ sdělil Hampl.